Muğla Hastanesi 'Anne Dostu' Unvanı Aldı

19.04.2026 13:43
Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 'Anne Dostu Hastane' unvanını başarıyla kazandı.

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Sağlık Bakanlığı'nın 'Anne Dostu Hastane' programı kapsamında Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Koruyucu Sağlık Hizmetleri Birimi tarafından yürütülen 'Anne Dostu Hastane' programı kapsamında gerçekleştirilen değerlendirme sürecini başarıyla tamamlayarak 'Anne Dostu Hastane' unvanı aldı.

Sağlık Bakanlığı'nın; gebelik, doğum ve lohusalık süreçlerinin hasta hakları, güvenlik ve mahremiyet ilkeleri doğrultusunda, anne ve bebek için güvenli ve nitelikli ortamlarda gerçekleştirilmesini amaçlayan programı kapsamında Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi kapsamlı bir denetim sürecinden geçti.

Değerlendirme süreci, Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapan ve başkanlığını İlkay Zengin'in yürüttüğü heyetin hastaneyi ziyaretiyle gerçekleştirildi. Heyet tarafından; doğum öncesi ve sonrası hizmet süreçleri, anne mahremiyetinin sağlanması, hasta güvenliği uygulamaları ve doğum alanlarının fiziki uygunluğu gibi birçok başlıkta detaylı incelemeler yapıldı.

Gerçekleştirilen kapsamlı değerlendirme sonucunda, Muğla EAH, anne sağlığı hizmetlerinde ortaya koyduğu güçlü ekip anlayışı, yüksek kalite ve etkinlik, Bakanlık yetkilileri tarafından standartlara uygun bulunarak olumlu değerlendirildi. Tüm kriterleri başarıyla karşılayan Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 'Anne Dostu Hastane' unvanını kullanma hakkı elde etti

Muğla İl Sağlık Müdürü Dr. Eriş Başaran Akça'nın da katılım sağladığı değerlendirme toplantısında, annelik yolculuğunda anne ve bebek sağlığını önceleyen çalışmalarda emeği bulunan başta hastane yönetimi olmak üzere tüm hekimler, hemşireler ve sağlık çalışanları çalışmaları nedeniyle teşekkür edildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

