Muğla Hastanesinde SKS Denetimi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Muğla Hastanesinde SKS Denetimi

Muğla Hastanesinde SKS Denetimi
19.06.2026 09:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi, SKS kapsamında kalite ve güvenlik denetimi gerçekleştirdi.

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, Sağlıkta Kalite Standartları (SKS) kapsamında 2026 yılının üçüncü bina turu gerçekleştirildi. Hastanenin fiziki şartları ve hizmet kalitesi yerinde incelenerek, sürdürülebilirlik üzerine değerlendirmeler yapıldı.

Hastanede sunulan sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmak, hasta ve çalışan güvenliğini sürekli kılmak amacıyla düzenlenen bina turu, Başhekim Prof. Dr. Ethem Acar başkanlığında yapıldı. Yoğun bir katılımla gerçekleşen incelemelerde; hastane yönetimi, tesis güvenliği ekip üyeleri ve kalite yönetim birimi personeli de hazır bulundu.

Hastane genelindeki tüm fiziki alanlar titizlikle gezilerek yerinde değerlendirildi. Özellikle hasta ve çalışan güvenliğinin sağlanması ile sağlık hizmetlerindeki kalitenin sürdürülebilirliğine yönelik detaylı gözlem ve incelemelerde bulunuldu.

Yapılan denetimler sonucunda tespit edilen eksikler ve geliştirilmesi gereken hususlar, anında ilgili birim yöneticileriyle paylaşıldı. Hastane yönetiminden alınan bilgiye göre, tespit edilen konuların hızla çözüme kavuşturulması ve gerekli iyileştirme çalışmalarının ivedilikle planlanması amacıyla kapsamlı bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Hastanenin modern sağlık standartlarına uygun olarak işletilmesi için bu tür saha turlarının düzenli olarak devam edeceği bildirildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Hastane, Sağlık, Kalite, Muğla, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Muğla Hastanesinde SKS Denetimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İki asırlık mezarlığı delik deşik ettiler: Ölülerimizi rahat bırakın İki asırlık mezarlığı delik deşik ettiler: Ölülerimizi rahat bırakın
Bir bacağını kaybetti, diğeri için mücadele ediyor: Sırf boşanmak istediğim için... Bir bacağını kaybetti, diğeri için mücadele ediyor: Sırf boşanmak istediğim için...
Aracına motorin yerine benzin koydular İşte ödenecek tazminat Aracına motorin yerine benzin koydular! İşte ödenecek tazminat
Fenerbahçe’de İsmail Kartal dönemi İşte sözleşme süresi ve yardımcısı Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi! İşte sözleşme süresi ve yardımcısı
Camide uygunsuz davranışta bulunan diğer şüpheli de tutuklandı Camide uygunsuz davranışta bulunan diğer şüpheli de tutuklandı
İsmail Kartal’dan ilk sözler İşte sözleşme detayları ve ekibindeki isim İsmail Kartal'dan ilk sözler! İşte sözleşme detayları ve ekibindeki isim

09:44
Masaj salonlarında fuhuş yaptırılan 26 kadın kurtarıldı
Masaj salonlarında fuhuş yaptırılan 26 kadın kurtarıldı
09:43
ABD-İran görüşmesi iptal edildi İşte masanın dağılmasının nedeni
ABD-İran görüşmesi iptal edildi! İşte masanın dağılmasının nedeni
09:31
Site havuzunda tesettür krizi Görüntüler gündem oldu
Site havuzunda tesettür krizi! Görüntüler gündem oldu
09:13
Rakamlar güncellendi Dev bankadan altın yatırımcısını şoke eden tahmin
Rakamlar güncellendi! Dev bankadan altın yatırımcısını şoke eden tahmin
08:56
Finale damga vuran anlar Ramazan’ın eşi kıskançlık krizine girdi
Finale damga vuran anlar! Ramazan'ın eşi kıskançlık krizine girdi
08:28
Meclis’te benzeri görülmemiş skandal Tam 76 sahte oy pusulası kullanıldı
Meclis'te benzeri görülmemiş skandal! Tam 76 sahte oy pusulası kullanıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.06.2026 10:18:48. #7.13#
SON DAKİKA: Muğla Hastanesinde SKS Denetimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.