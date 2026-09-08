Muğla Menteşe Yaraş'taki orman yangınında yaralanan hayvanlara tedavi yapıldı - Son Dakika
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Muğla Menteşe Yaraş'taki orman yangınında yaralanan hayvanlara tedavi yapıldı

Muğla Menteşe Yaraş\'taki orman yangınında yaralanan hayvanlara tedavi yapıldı
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Muğla'nın Menteşe ilçesi Yaraş Mahallesi'nde çıkan orman yangınında yaralanan hayvanlar, Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin bölgeye sevk ettiği Acil Müdahale Aracı ile tedavi edildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras da yangın bölgesinde incelemelerde bulundu.

Muğla'nın Menteşe ilçesi Yaraş Mahallesi'nde çıkan orman yangınına tüm ekipleriyle müdahale eden Muğla Büyükşehir Belediyesi, yangından etkilenen hayvanları da yalnız bırakmadı. Bölgeye sevk edilen Acil Müdahale Aracı ile yangından etkilenen hayvanların tedavileri gerçekleştirildi.

Muğla'nın Menteşe ilçesine bağlı Yaraş Mahallesi'nde 7 Eylül Pazartesi günü sabah saatlerinde başlayan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürüldü. Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, yangının başladığı ilk saatlerden itibaren bölgeye sevk edilerek söndürme çalışmalarına destek verdi.

Yangından etkilenen hayvanlara acil müdahale

Yangınla mücadele çalışmalarının yanı sıra bölgede yaşayan hayvanların zarar görmemesi için de ekipler seferber oldu. Muğla Büyükşehir Belediyesi, yangından etkilenen hayvanlara müdahale etmek amacıyla Acil Müdahale Aracı'nı bölgeye sevk etti.

Yangından etkilenen hayvanlara ekipler tarafından ilk müdahale yapılırken, gerekli kontroller ve tedaviler gerçekleştirildi. Böylece yangınla mücadele yalnızca söndürme çalışmalarıyla sınırlı kalmayarak bölgedeki canlıların korunmasına yönelik çalışmalarla birlikte yürütüldü.

Başkan Aras yangın bölgesinde incelemelerde bulundu

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras da Yaraş Mahallesi'ndeki yangın bölgesine giderek çalışmaları yerinde inceledi. Sahadaki ekiplerden yangının seyri, söndürme faaliyetleri ve bölgede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Aras, yangından etkilenen alanlarda incelemelerde bulundu. Yangının söndürülmesi için Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ilgili tüm kurumlarla koordineli şekilde çalışmalarını sürdürdü.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Muğla Menteşe Yaraş'taki orman yangınında yaralanan hayvanlara tedavi yapıldı - Son Dakika

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