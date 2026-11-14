Muğla Ortaca\'da narenciye bahçelerinden pestisit numuneleri analize gönderildi

Muğla Ortaca'da narenciye bahçelerinden pestisit numuneleri analize gönderildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ortaca'da narenciye bahçelerinde hasat öncesi pestisit denetimi yapıldı, kalıntı analizi için numune alındı. Numuneler Muğla Gıda Kontrol Laboratuvarı'na gönderildi, insan sağlığı risklerinin önlenmesi ve güvenilir gıda arzı amaçlanıyor, denetimler sürecek.
Muğla'nın Ortaca ilçesinde narenciye bahçelerinde hasat öncesi pestisit denetimleri kapsamında numune alma çalışmaları gerçekleştirildi.
Ortaca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri tarafından, 'Hasat Öncesi Pestisit Denetimi Uygulama' talimatı doğrultusunda bitkisel üretim alanlarında denetim yapıldı. Denetimler kapsamında narenciye bahçelerinden pestisit kalıntı analizi için numuneler alındı.
Bitki koruma ürünlerinin etiketlerinde belirtilen kullanım şartlarına uygunluğunun kontrol edildiği çalışmalarda, pestisit kalıntılarından kaynaklanabilecek insan sağlığı risklerinin önlenmesi ve güvenilir gıda arzının sağlanması amaçlanıyor.
Alınan numuneler, pestisit kalıntı analizlerinin yapılması amacıyla Muğla Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğüne gönderildi. Ortaca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, insan ve çevre sağlığının korunması, bitki koruma ürünlerinin bilinçli ve mevzuata uygun kullanımının sağlanması amacıyla hasat öncesi pestisit denetimlerinin devam edeceğini bildirdi.
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