Muhammet'in Kemik Nakliyle Kanser Yenilgisi - Son Dakika
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Sağlık

Muhammet'in Kemik Nakliyle Kanser Yenilgisi

Muhammet\'in Kemik Nakliyle Kanser Yenilgisi

Gaziantep'te 11 yaşındaki Muhammet, kemik kanseri tedavisinde amputasyon yerine kemik nakliyle sağlığına kavuştu.

27.11.2024 11:17
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Gaziantep'te kemik kanseri teşhisi konulan 11 yaşındaki Muhammet'e diğer bacağından alınan kemik nakledildi.

Futbol oynarken topa vurduğunda ayağında ağrı hissettiği için durumu ailesine bildiren ve hastaneye başvuran 11 yaşındaki Muhammet Fatih Yılmaz'ın yapılan muayenesi sonrasında kemiğinde kötü huylu tümör olduğu belirlendi.

Tümörün alınması için bacağı ampute edilmek istenen Muhammet'in ailesi, çocuklarının bacağının kesilmemesi için farklı tedavi yöntemleri araştırırken Gaziantep Şehir Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümüne başvurdu.

Burada yapılan tetkikler sonrasında ameliyata alınan Muhammet, bacağı kesilmeden yapılan kemik nakliyle tümörlü dokudan kurtuldu ve sağlığına kavuştu.

Kemik tümörlü dokudan arındırıldı

Gaziantep Şehir Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Mehmet Yılmaz, AA muhabirine, hastanın kötü huylu kemik kanseri tanısıyla kendilerine geldiğini, Muhammet'e farklı merkezlerde amputasyon kararı verildiğini dile getirdi.

Çocuk hastalarda amputasyon yönteminin sık kullanıldığını, hastanın durumuna göre bölgeye platin takılabileceğini ya da kendi dokusuyla yapılandırma gerçekleştirilebileceğini anlatan Yılmaz, şöyle konuştu:

"Biz hastayı biyolojik rekonstrüksiyon (yeniden şekil vermek, işlev kazandırmak) denilen yöntemle tedavi ettik. Kötü huylu tümörü çıkarttık. Muhammet'in sağlam bacağındaki damarıyla fibula kemiğini beraber alıp, çıkardığımız tümörlü kemiği de kanser hücrelerinden arındırıp ikisini birleştirip tekrar eski yerine naklettik ve o bölgeyi tekrar sağlıklı bir şekilde canlandırdık."

Plastik Cerrah Uzmanı Serkan Tokgönül ise mikrocerrahi ekibi olarak amputasyon yapmamak için diğer bacaktan kemik dokusu alarak hastalıklı bacağa naklettiklerini ve ameliyatın 8 saat sürdüğünü anlattı.

"Futbol oynamayı çok seviyorum"

Sağlığına kavuşarak yeniden futbol oynamayı isteyen 11 yaşındaki Muhammet Fatih Yılmaz ise şunları kaydetti:

"Top oynarken ayağım çok ağrıyordu, inşallah bundan sonra öyle bir ağrı hissetmeyeceğim ve koşabileceğim. Bisiklet sürebileceğim artık sağlıklı ve huzurlu yürüyebileceğim. Futbol oynamayı çok seviyorum, tekrardan arkadaşlarımla birlikte oynamak istiyorum. Halı sahada, okulda turnuvalara katılıyorduk. Bir an önce iyileştikten sonra okul turnuvalarında yer almak istiyorum."

Kaynak: AA

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Son Dakika Sağlık Muhammet'in Kemik Nakliyle Kanser Yenilgisi - Son Dakika

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