Tedavi için Türkiye'yi seçen MS hastası İngiliz olumlu sonuç aldı - Son Dakika
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Tedavi için Türkiye'yi seçen MS hastası İngiliz olumlu sonuç aldı

30.09.2022 11:16
Tedavi için Türkiye'yi seçen MS hastası İngiliz olumlu sonuç aldı

Multiple Skleroz (MS) teşhisi konulan ve ülkesinde uygulanan tedaviye rağmen hastalığı ilerleyen İngiliz öğretim üyesi Osman Latiff, şifa bulmak için başvurduğu Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde gördüğü robotik rehabilitasyona olumlu cevap verdi.

Multiple Skleroz (MS) teşhisi konulan ve ülkesinde uygulanan tedaviye rağmen hastalığı ilerleyen İngiliz öğretim üyesi Osman Latiff, şifa bulmak için başvurduğu Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde gördüğü robotik rehabilitasyona olumlu cevap verdi.

Londra Royal Holloway Üniversitesi Tarih, Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Latiff'e 10 yıl önce tıp literatüründe "Primer Progresif MS" olarak adlandırılan ve hızla ilerlediği için kısa sürede hastayı engelli hale getirebilen MS teşhisi konuldu.

Ülkesinde gördüğü tedaviye rağmen denge bozukluğu yaşayan, sık sık düşen ve halsizlik şikayeti artan 40 yaşındaki Latiff, hastalığı ilerleyince Avrupa'nın yanı sıra ABD ve Türkiye'deki tedavi imkanlarını araştırdı.

İngiliz öğretim üyesi, Türkiye'de MS'e bağlı yürüme ve denge bozukluklarının tedavisinde başarılı olunduğunu öğrenince tedavisine burada devam etmeye karar verdi.

Türkiye'de yaşayan dayısıyla görüşen Latiff, yakınlarıyla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu. Burada gerekli klinik tetkikleri değerlendirilen İngiliz hastaya, Türk firması tarafından üretilen yürüyüş rehabilitasyon robotu RoboGait ile tedaviye başlandı.

Seanslar sonrası kendisinde olumlu gelişmeler gözlemleyen Latiff, AA muhabirine, uzun zamandır MS ile mücadele ettiğini, yürümekte güçlük çektiğini, sürekli yorgun olduğunu söyledi.

Türkiye'de uygulanan robotik tedavinin beyninin yenilenmesini de sağladığını belirten Latiff, "İngiltere'de tedaviye ulaşma süreci çok uzun sürüyor ve şifa bulamadım. Burada hemen organize edildi, herkese teşekkür ederim. Bana uygulanan tedavi gerçekten çok etkili, iyileşmemde hemen ilerleme yaşadım. Doktorlar, tüm ekip yakından ilgileniyor. Tedavi için Türkiye'yi herkese tavsiye ediyorum. Bir süre burada tedavime devam edeceğim." diye konuştu.

Hastanın dayısı Aftab Alam Mohammed ise yeğeninin şifa bulması için nerede, hangi tedavinin uygulanması gerektiğine dair uzun süre araştırma yaptıklarını anlattı.

Türkiye'deki tedaviden memnun kaldıklarını dile getiren Mohammed, "İyi ki burayı tercih etmişiz. Tedavisine burada bir süre daha devam edilecek." dedi.

"Robotik rehabilitasyonun motor kaybını düzeltici etkisi var"

Robotik rehabilitasyon ünitesinin sorumlu hekimi Doç. Dr. Şebnem Koldaş Doğan ise inme, omurilik yaralanması, serebral palsi, parkinson hastalığı ve MS gibi nörolojik hastalıklarda robotik rehabilitasyonun diğer geleneksel rehabilitasyon yöntemlerine yardımcı olarak kullanıldığında fonksiyonel kayıpların geri kazanılmasına ek katkı sağladığını vurguladı.

Denge, koordinasyon ve yürüme bozukluğu olan MS hastalarında yürüme biçiminin iyileştirilmesi için cihazın önemli olduğunu aktaran Doğan, "Robotik rehabilitasyonun motor kaybını iyileştirici etkisi var. Uyguladığımız tedavi, MS hastalarında denge ve yürüme motor bozukluklarının iyileştirilmesine yönelik katkı sağlamaktadır." diye konuştu.

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği uzmanlarından Doç. Dr. Meral Bilgilisoy Filiz ise hastanın yürüme biçiminde düzelme sağlamak, denge problemlerini ve düşme riskini azaltabilmek hedefleriyle robotik rehabilitasyon tedavisi planladıklarını kaydetti. Filiz, "Hastamızın motivasyonu çok yüksek, hastanemizden aldığı hizmetten çok memnun." ifadesini kullandı.

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Kaynak: AA

Araştırma, Türkiye, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Tedavi için Türkiye'yi seçen MS hastası İngiliz olumlu sonuç aldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tedavi için Türkiye'yi seçen MS hastası İngiliz olumlu sonuç aldı - Son Dakika
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