Muratpaşa\'ya Aile Sağlığı Merkezi

Muratpaşa ilçesinde inşa edilecek olan beş hekimli Aile Sağlığı Merkezi için protokol imzalandı. Protokol töreni Antalya Valiliği'nde düzenlendi.

Antalya'da birinci basamak sağlık hizmetleri güçlenmeye devam ediyor. Hayırsever Mesut Karataş'ın katkılarıyla Muratpaşa ilçesi Ermenek Mahallesi'nde inşa edilecek olan beş hekimli Aile Sağlığı Merkezi için protokol töreni düzenlendi. Antalya Valiliği Hükümet Konağı'nda düzenlenen törende 140 metrekare alanda inşa edilecek olan Aile Sağlığı Merkezinin tamamlanmasının ardından İl Sağlık Müdürlüğü'ne teslim edileceği bildirildi.

Törene Vali Hulusi Şahin, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Behzat Özkan, Muratpaşa İlçe Sağlık Müdürü Ali Erhan Nokay ile hayırsever iş adamı Mesut Karataş ve ailesi katıldı.