Muş'ta 2 Milyar TL'lik Dev Yatırım Hızla Yükseliyor

Sağlık

Muş'ta yaklaşık 2 milyar TL'lik dev yatırım hızla yükseliyor

MUŞ - Muş Valisi Avni Çakır, yapımına devam edilen 500 yataklı hastane inşaatında incelemelerde bulunarak, "2025 yılı itibariyle Muş'umuz 500 yataklı yeni hastanesine kavuşmuş olacak" dedi.

Muş- Bitlis kara yolu üzerinde Toprak Baba Parkı yakınında yapımı devam eden yeni hastane inşaatı hızla ilerliyor. 500 yatak kapasiteli hastanenin 2025 yılında tamamlanması hedeflenirken, projenin toplam maliyetinin ise 1 milyar 630 milyon lira olarak belirlendi.

Toplam 142 bin 500 metrekare açık alan üzerine kurulan 5 katlı hastane inşaatında incelemelerde bulunan ve ilgililerden bilgi alan Muş Valisi Avni Çakır, "Muş için çok önemli bir yatırım. 2022 yılında ihalesi yapılan inşaat bugün itibariyle fiziki gerçekleşmenin yüzde 40 civarında oluşmuş durumda. İş teslimi 2025 yılının 11. ayı gözüküyor. İnşallah ciddi bir aksilik olmazsa süresinde iş teslim edilecek gibi gözüküyor. Muş halkımızın merakla beklediği inşaat. Muş'taki sağlık sistemimizin yıllarca ihtiyacını da giderecek şekilde bir inşaat olarak planlandı. Bulunduğu konum da son derece müsait. Bu hastanemiz sadece Muş'a hitap etmeyecek. Aynı zamanda bölge hastanesi vasfını da elde etmiş olacak. Ulaşım anlamında şu anki sahamızdan Bitlis yaklaşık 40 dakika, Bingöl bir saat civarında bir mesafede. Dolayısıyla öncelik hem Muş'umuza, hem de bölgemize hizmet edecek" dedi

Vali Çakır, yeni yapılan hastanenin bölgeye hizmet vereceğini ifade ederek, "Hastane en son yaşamış olduğumuz Maraş depremindeki tecrübeleri de dikkate alınarak izolatör sistemiyle son derece depreme de dayanıklı bir şekilde inşa edildi. Bu anlamda inşaatın zorluk sürecini de geride bırakmış bulunuyoruz. Çünkü zeminde yaklaşık 1,5 yıllık bir süreyi bulan ciddi çalışmalar gerçekleştirildi. Artık zemindeki bu çalışmaların nihayetlenmesiyle beraber de maşallah her gün böyle yükselir. Bir aksilik olmazsa 2025 yılı itibariyle Muş'umuz 500 yataklı yeni hastanesine kavuşmuş olacak. Hastaneyi sadece sağlık hizmeti noktasında düşünmemek lazım, tam anlamıyla devreye girdikten sonra Muş'un ekonomisine de çok ciddi anlamda katkı sunacak. Ön tahminlerimize göre 4 bin dolayında burada personel çalışacak. Dolayısıyla buradaki hizmet sektörüyle, yeme-içme sektörüyle, diğer ticaret sektörüyle yani Muş'a çok ciddi yeni ilave istihdam kaynakları da gelmiş olacak" şeklinde konuştu.

İnşaatı devam eden hastane ile ilgili teknik bilgi veren Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mehmet Kabak ise "Bu hastanemiz 500 yatak olarak planlanmaktadır. 387 odamız olacaktır. Burada 129 poliklinik odası, 2 anjiyo odası, 21 ameliyathanemiz, 2 lokal ameliyathane, 90 yoğun bakım yatağı olarak planlanmaktadır. Yatak sayımız da 600'ün üzerine çıkmakla birlikte eğitim araştırma statüsünü kazanabilmesiyle birlikte Muş'ta ilk defa üçüncü basamak hastane hizmetinin açılmasını planlamaktayız. Tabii bu süreçler hastane açıldıktan sonra ilerler. Üçüncü basamak hastane kazandıktan sonra daha özellikli yan dallarının olduğu, cerrahi branşların olduğu, daha detaylı ameliyathane işlemlerinin yapıldığı bir kompleks hastane haline getirilmesi planlanmaktadır. Bu sebepten ötürü vatandaşlarımızın il dışına sevklerini azaltarak Muş ilinde tedavilerinin tamamlanmasını amaçlamaktayız. Bakanlığımızın temel planı bu. Bakanlığımızın Muş ilindeki yatırımları tüm hızıyla devam etmekte olup, 500 yataklı hastane de bu yatırımların en büyüğü olma özelliğine sahiptir" diye konuştu.

Vali Çakır'a; Vali Yardımcısı Cihat Abukan, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mehmet Kabak, Muş Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Ömer Başer, İl Sağlık Müdürlüğü Destek Hizmet Başkan Yardımcısı Selami Güzel, Muş Şeker Fabrikası Müdürü Turgut Kızılkaya ve firma yetkilileri eşlik etti.