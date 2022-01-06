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Muş'ta sağlık çalışanları aşı için karlı dağları aşıyor - Son Dakika

Muş'ta sağlık çalışanları aşı için karlı dağları aşıyor

06.01.2022 13:26

Muş'ta sağlık çalışanları aşı için karlı dağları aşıyor Sağlıkçıların dağ köylerinde aşı hizmeti Muş'ta korona virüsle mücadele kapsamında dondurucu soğuğa rağmen karlı dağları aşan sağlık ekipleri, en ücra köylere aşı hizmeti götürüyor.

Muş'ta sağlık çalışanları aşı için karlı dağları aşıyor

Sağlıkçıların dağ köylerinde aşı hizmeti

MUŞ - Muş'ta korona virüsle mücadele kapsamında dondurucu soğuğa rağmen karlı dağları aşan sağlık ekipleri, en ücra köylere aşı hizmeti götürüyor.

Muş İl Sağlık Müdürlüğü Toplum Sağlığı Merkezinde görevli aşı timleri, eksi 15 derece hava sıcaklığında vatandaşa aşı hizmeti götürebilmek için çalışmalarını sürdürüyor. Bin 800 rakımdaki dağ köylerinde yaşayan vatandaşlara aşı hizmeti ulaştırmaya çalışan sağlık çalışanları, tüm zorluklara rağmen karlı dağları aşıp en ücra noktalara ulaşıyor. Turuncu kategoriden sarı kategoriye geçmek için fedakarca çalışan sağlıkçılar, araçların giremediği patika yolları yürüyüp, kapı kapı aşı hizmeti sunuyor. Merkeze bağlı Yukarıyongalı, Aşağıyongalı, Savaşçılar ve Ağartı köyü bölgelerinde aşı çalışması yapan ekipler, toplumsal bağışıklığın artırılması için çalışmalarını sürdürüyor.

"Zorlu ve engebeli yolları kat ettik"

Vatandaşlara aşıyı ulaştırmak için zorlu yolları aşarak dağ köylerine çıktıklarını ifade eden Toplum Sağlığı Merkezi görevlilerinden Dr. Hasan Emre, Muş'un aşı oranını yükseltmeye çalıştıklarını söyledi. Amaçlarının pandemiyi bitirip toplumsal bağışıklığı kazanmak olduğunu anlatan Dr. Emre, "Gelişte baya sıkıntı çektik. Zorlu ve engebeli yolları kat ettik. Vatandaşlarımız nerede olurlarsa olsunlar, ayaklarına kadar aşıyı götürmeye çalışıyoruz. Aşı oranlarımızı en yükseğe çekmeye çalışıyoruz. Elimizden geleni şu ana kadar yaptık, bundan sonrada yapmaya devam edeceğiz" dedi.

"Aşıları yapmak için kapı kapı dolaşıyoruz"

Hemşire Canan Sızan da korona virüs başladığından bu yana hastalıkla mücadelede yer aldıklarını belirterek, "Köylerdeki en ücra yerlere ulaşmaya çalışıyoruz. Sağlıkçılar olarak korona virüsle mücadelede her zaman ön saflarda yer alıyoruz. Hizmet vermeye geldik. Şu an bin 800 rakımlı bir köydeyiz. Aşıları yapmak için kapı kapı dolaşıyoruz. Aşısını yaptırmayan insanları ikna etme yoluna da gidiyoruz. Tüm arkadaşlarımızla özverili bir şekilde çalışıyoruz. Kar, kış, soğuk demeden mücadele veriyoruz. İnşallah biran önce aşı oranlarımız yükselir ve insanlarda derin bir nefes alır" ifadelerini kullandı.

3. doz aşısını yaptıran vatandaşlardan Celalettin Yöndem ise sağlık çalışanlarının köye gelerek kendilerini aşıladıklarını ifade etti. Köyde kar kalınlığının 1 metre civarında olduğunu vurgulayan Yöndem, "Biz aşımızı olduk. Allah, devletimizden razı olsun" diye konuştu.

Muş'ta sağlık çalışanları aşı için karlı dağları aşıyor
Muş'ta sağlık çalışanları aşı için karlı dağları aşıyor
Muş'ta sağlık çalışanları aşı için karlı dağları aşıyor

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İl Sağlık Müdürlüğü, kar, Muş, Aşı, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Muş'ta sağlık çalışanları aşı için karlı dağları aşıyor - Son Dakika


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