Muş'ta sağlıkta yeni dönem: Birinci basamak sağlık hizmetleri ön plana çıkarılacak - Son Dakika
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Sağlık

Muş'ta sağlıkta yeni dönem: Birinci basamak sağlık hizmetleri ön plana çıkarılacak

Sağlık Bakanlığı, Muş'ta birinci basamak sağlık hizmetlerinin ön plana çıkarılması için adım attı. Hastalar, aile hekimlerine ve toplum sağlığı merkezlerine yönlendirilecek. Bu uygulama ile hastanelerin yükü azaltılacak ve hastaların sağlık hizmetlerine daha hızlı erişimi sağlanacak.

05.08.2024 15:43
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Muş'ta sağlıkta yeni dönem: Birinci basamak sağlık hizmetleri ön plana çıkarılacak

MUŞ - Sağlık Bakanlığı, birinci basamak sağlık hizmetlerinin ön plana çıkarılması için önemli bir adım attı. Bu kapsamda Muş'ta sağlık hizmetleri yeniden yapılandırılarak hastalar, ilk olarak aile hekimlerine ve toplum sağlığı merkezlerine yönlendirilecek.

Türkiye genelinde olduğu gibi Muş'ta da birinci basamak sağlık hizmetleri güçlendirilerek, sağlık sistemi daha sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulacak. Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'nun önem verdiği birinci basamak sağlık hizmetleri ile Muş'ta hastanelerin yükü azalıyor. Bu uygulama ile hastanelerin yükü azaltılarak hastaların sağlık hizmetlerine daha hızlı ve etkin bir şekilde erişimi sağlanacak. Bu sayede hastaların hastane hastane dolaşmalarının önüne geçilecek ve mevcut hastanelerin yoğunluğu azaltılacak.

Muş İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı çalışmalarını yürüten Azize Hersat Aile Sağlık Merkezi; sağlığın teşviki, koruyucu sağlık hizmetleri ile teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerinin bir arada vererek vatandaşların hizmete kolayca ulaşabildikleri etkin ve yaygın sağlık hizmeti veriyor. Azize Hersat Aile Sağlık Merkezinde aile hekimi olarak görev yapan Dr. Mehmet Tuncay Kaya, vatandaşların aile sağlık merkezinde verilen hizmetleri tercih etmeleri gerektiğini ifade ederek, "Bizler aile hekimi olarak burada birinci basamak sağlık hizmetleri veriyoruz. Daha çok koruyucu sağlık hizmetleri veriyoruz. Çocuklarımızın bebeklikten itibaren tüm aşılarını yapıyoruz. Gebelerin ilk günden doğuma kadar tüm takiplerini yapıyoruz. Doğumdan sonraki annenin lohusa dönemini takip ediyoruz. Bunun dışında vatandaşlarımızın şeker ve tansiyon gibi hastalıklarını takip ediyoruz. Laboratuvar hizmetlerimizde var ama maalesef hastalarımız bunu bilmiyor. Kronik hastaların takibi yanında kanser teşhislerini de yapıyoruz. Pozitif durumlarda hastaneye bildiriyoruz. Hastalarımız tansiyon için bize gelmeden direk kardiyolojiye gidiyor. Doktor tekrar bize yönlendiriyor. Biz bu yaptıklarımızla hastanelerin yükünü hafifletiyoruz. Vatandaşlarımız daha düzenli gelsin. Bize hiç gelmeyen hastamız var, arıyoruz yine gelmiyorlar. Çocukların aşılarına önem göstermiyorlar. Son zamanlarda aşıları reddediyorlar. Vatandaşlarımıza tavsiyemiz birinci basamak sağlık kuruluşlarının hizmetlerinden faydalansınlar" dedi.

Aile sağlığı merkezi çalışanı Hemşire Tuğçe Yalçıner ise teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerini verdiklerini ifade ederek, "Sağlık sisteminin birinci basamak sağlık hizmetleri kısmında koruyucu sağlık hizmetlerinde görev yapıyorum. Burada hastaların teşhis ve tedavileri için hastaları rehabilite ediyoruz. Hastaların hastaneden önce başvurabilecekleri etkin ve en az maliyetle hizmet alabilecekleri aile sağlık merkezleridir. Tam işleyiş olarak kanser taramaları, aşılamalar, anne karnından itibaren 13 yaşa kadar bebeklerin, yetişkinlerin aşılamalarıyla ilgileniyoruz. Bu süreçte sosyal medya aracılığıyla ailelerin kafasını karıştıran bazı noktalar oluyor. Aşıdan kaynaklı annelerimizden baya itirazlar görüyoruz. Bunlara itimat etmemeleri gerektiğini düşünüyorum çünkü burada gayet etkin ve açık bir şekilde hizmet veriyoruz. Hastalara sunmuş olduğumuz hizmetlerin aynısını birebir kendi çocuklarımıza ve kendimizde yararlanıyoruz. Hastalara verebileceğimiz tüm hizmetleri gayet açık bir şekilde nezih bir şekilde vermeye çalışıyoruz. Burada kaliteli ve en az maliyetli bir şekilde hastaların hizmet alabilecekleri bir kuruluş. En etkili şekilde kullanmalarını öneririm. Hastanede alabilecekleri hizmetin bir kısmını birinci basamak olarak en etkin şekilde sunuyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Muş'ta sağlıkta yeni dönem: Birinci basamak sağlık hizmetleri ön plana çıkarılacak - Son Dakika

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