Ula\'da kanalizasyon hattı bulunmayan bölgelere hat çalışması

Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) tarafından kanalizasyon hattı bulunmayan bölgelerde yeni hat çalışmaları devam ediyor.

MUSKİ ekipleri tarafından kanalizasyon hattı bulunmayan Ula'nın Alparslan Mahallesinde yeni kanalizasyon hattı açma çalışmaları devam ediyor. Bölge sakinleri kanalizasyon olmaması nedeniyle atıklarını vidanjörler kanalıyla bertaraf ediyordu.

MUSKİ'den yapılan açıklamada, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras'ın il genelinde altyapının güçlendirilmesi yönündeki talimatları doğrultusunda, Ula ilçesi Alparslan Mahallesi'nde kanalizasyon hattı bulunmayan bölgelerde yeni kanalizasyon hattı imalatına devam ediyoruz.

Hayata geçireceğimiz yeni kanalizasyon hattıyla vatandaşlarımızı vidanjör masrafından kurtarırken, mahallemize daha sağlıklı, çevreci ve modern bir altyapı kazandıracağız^" denildi. - MUĞLA