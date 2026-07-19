Milas Dörttepe'de içme suyu terfi hattı yenilendi - Son Dakika
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Milas Dörttepe'de içme suyu terfi hattı yenilendi

Milas Dörttepe\'de içme suyu terfi hattı yenilendi
19.07.2026 14:07  Güncelleme: 14:08
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MUSKİ, Milas Dörttepe Mahallesi'nde arızalanan su terfi hattını yenileyerek kesintisiz ve sağlıklı su teminini sağladı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MUSKİ) tarafından il genelinde arızalanan ve eskiyen su isale hatlarının yenileme çalışmaları aralıksız olarak devam ediyor.

MUSKİ ekipleri tarafından Milas ilçesi Dörttepe Mahallesi'nde bulunan Sığırtmaç ve Üçpınar su depolarını besleyen terfi hattında yenileme çalışması gerçekleştirildi. Terfi hatlarının değiştirilmesi ile bölge sakinleri daha sağlıklı ve sürekli akan suya kavuştu.

MUSKİ tarafından yapılan açıklamada, "Muğla Büyükşehir Başkanımız Ahmet Aras'ın vatandaşlarımıza kesintisiz içme suyu hizmeti sunulması yönündeki talimatları doğrultusunda, çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu kapsamda, Milas ilçemizin Dörttepe Mahallesi'nde bulunan Sığırtmaç ve Üçpınar su depolarını besleyen terfi hattında yenileme çalışması gerçekleştirdik. Sık sık arıza yaşanan hattı daha geniş çaplı hatla yenileyerek su depolarına yeniden su vermeye başladık" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Milas Dörttepe'de içme suyu terfi hattı yenilendi - Son Dakika

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