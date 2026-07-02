Ortaca Arıkbaşı kesintisiz içme suyuna kavuşuyor

MUSKİ Genel Müdürlüğü, Ortaca ilçesi Arıkbaşı Mahallesi'nde ekonomik ömrünü tamamlayan ve vatandaşların özel mülkiyetlerinden geçen 4 bin 500 metrelik içme suyu hattını kamusal alana alınarak yenileme çalışmalarına başladı. Çalışmanın tamamlanmasıyla muhtemel arızaların tespiti hızlanacak ve kayıp-kaçak oranlarının önüne geçilecek.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın il genelinde içme suyu hatlarının yenilenerek yaşanabilecek kesinti sürelerinin en aza indirilmesi yönündeki talimatları doğrultusunda, yatırımlarına devam eden Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü çalışmalarına Ortaca ilçesi Arıkbaşı Mahallesi'nde devam ediyor. Bu kapsamda vatandaş arazisinden geçen eski hatlar çapları büyütülüp yol kenarına alınarak yenileniyor.

Hatların çapları büyütülerek patlamaların önüne geçiliyor

MUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, Ortaca'nın Arıkbaşı Mahallesi'nde içme suyu altyapısını yenilemek amacıyla 4 bin 500 metrelik hat çalışmasına başladı. Uzun yıllardır vatandaşlara ait özel arazilerden geçen mevcut içme suyu hatları, arızalara müdahalede erişim sorunlarına neden olurken, tarım arazilerinde de olumsuzluklar yaşanmasına yol açıyordu. Ayrıca ekonomik ömrünü tamamlayan ve çapları yetersiz kalan hatlar, özellikle yoğun kullanım dönemlerinde oluşan basınca dayanamayarak sık sık arızalanıyordu.

Bu kapsamda yürütülen çalışmalarla mevcut içme suyu hatları daha büyük çaplı borularla yenilenirken, hatlar yol güzergahlarına taşınarak arızalara müdahalenin daha kolay yapılması sağlanıyor. Özellikle yaz aylarında artan su tüketimine bağlı olarak oluşan basıncın etkilerinin azaltılması ve arızaların önüne geçilmesi hedefleniyor.

Arıkbaşı Mahallesi Sakini Mehmet Kuş, "Ciddi sıkıntılar vardı"

Yürütülen çalışmanın tamamlanmasıyla su kesintilerinin son bulacağını söyleyen Arıkbaşı Mahalle Sakini Mehmet Kuş, "Daha önce burada ciddi sıkıntılar vardı. İçme suyu hatlarımız eski olduğu için ve boruların yapısı yetersiz olduğu için sık sık patlaklar meydana gelip sularımız kesiliyordu. MUSKİ ekipleri hemen gelse de hatlar vatandaşlarımızın arazisinden geçtiği için patlakların yeri tespit edilemiyordu. Kesintilerin süresi artıyordu. Bu konuda muhtarımız MUSKİ Genel Müdürlüğü'ne talepte bulundu. Burada şu an yürütülen çalışmadan gerçekten memnunuz. Çalışma tamamlandığında kesintisiz içme suyuna erişeceğiz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras'a, MUSKİ Genel Müdürlüğüne teşekkür ediyoruz" dedi.

Arıkbaşı Mahallesi Muhtarı Mutlu Temel Tekin, "Bu çalışma bizim için büyük bir ihtiyaçtı"

Yürütülen çalışmayla ilgili memnuniyetini ifade eden Arıkbaşı Mahallesi Muhtarı Mutlu Temel Tekin, "Mahallemizde oldukça eski bir altyapı bulunuyordu. Eski olduğu için sürekli patlaklar yaşanıyordu. Belirli dönemlerde nüfus arttığı için su ihtiyacını karşılamak için basınç verildiği zaman da boruların çaplarının yetersiz olması nedeniyle sık sık patlaklar yaşanıyordu. Eski hatların çapları büyütülerek yol kenarına taşınmak suretiyle yenileniyor. Yapılan bu çalışma bizim için büyük bir ihtiyaçtı. Bu çalışmalar tamamlandıktan sonra bir daha su kesintisi yaşayacağımızı düşünmüyoruz. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras olmak üzere, MUSKİ Genel Müdürümüz Yılmaz Şengül'e ve emeği geçen tüm ekiplere şahsım ve mahallem adına teşekkür ederim" diye konuştu. - MUĞLA