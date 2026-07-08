Atıl içme suyu tesisi yeniden hayat buldu

Manisa'nın Saruhanlı ilçesi Mütevelli Mahallesi'nde uzun süredir kapasite yetersizliği nedeniyle verimli kullanılamayan içme suyu arıtma tesisi, MASKİ'nin revizyon çalışmalarıyla yeniden hizmete alındı. Saatlik üretim kapasitesi 40 tondan 75 tona çıkarılan tesis sayesinde mahallede sağlıklı ve kesintisiz içme suyu temini güçlendirildi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Saruhanlı ilçesine bağlı Mütevelli Mahallesi'nde uzun süredir kapasite yetersizliği nedeniyle verimli şekilde kullanılamayan İçme Suyu Arıtma Tesisi'ni revizyon ve kapasite artırım çalışmalarıyla yeniden hizmete aldı. Saatlik üretim kapasitesi 40 tondan 75 tona çıkarılan tesis, tam kapasiteyle çalışmaya başladı.

MASKİ Genel Müdürlüğü İçme Suyu Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında tesisin altyapısı yenilenirken, üretim kapasitesi de önemli ölçüde artırıldı. Yapılan çalışmalarla mahallede daha sağlıklı, güvenli ve kesintisiz içme suyu temini sağlandı.

Çalışmalar hakkında bilgi veren İçme Suyu Temini ve Su Arıtma Kalite Şube Müdürü Muzaffer Görkem Yemişçi, Mütevelli İçme Suyu Arıtma Tesisi'nin uzun süredir atıl durumda bulunduğunu belirterek, gerçekleştirilen revizyon ve kapasite artırım çalışmalarıyla yeniden mahalle halkının hizmetine sunulduğunu söyledi.

2025 yılı Mart ayından bu yana il genelinde 16 içme suyu arıtma tesisinin revize edilerek yeniden devreye alındığını ifade eden Yemişçi, "Bu yıl içerisinde atıl durumda bulunan 10 arıtma tesisini daha hizmete kazandırmayı planlıyoruz. Amacımız vatandaşlarımıza sağlıklı ve kesintisiz içme suyu ulaştırmak. Bu doğrultuda çalışmalarımız aralıksız devam ediyor" dedi.

İçme Suyu Dairesi Başkanlığı Mekatronik Teknikeri Atalay Varlıakman ise tesise entegre edilen otomasyon sistemi sayesinde tüm süreçlerin 24 saat boyunca anlık olarak takip edildiğini belirterek, "Kurduğumuz yazılım sayesinde tesis tam otomatik olarak çalışıyor. Günlük olarak giriş ve çıkış noktalarından alınan numuneler sisteme işleniyor ve tüm süreç idaremiz tarafından anlık olarak takip ediliyor" ifadelerini kullandı.

Mütevelli Mahallesi Muhtarı Fehime Bayraktar da yapılan çalışmanın mahalle için büyük önem taşıdığını belirterek, "Tesisimiz 2019 yılında hizmete açılmıştı. Yapılan yenileme çalışmalarıyla yeniden hizmet vermeye başlaması mahallemiz adına çok önemli. Daha sağlıklı içme suyuna kavuşmamızı sağlayan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Besim Dutlulu'ya teşekkür ediyorum. Mahallemiz için çok değerli bir hizmet oldu" diye konuştu. - MANİSA