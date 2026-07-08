Atıl içme suyu tesisi yeniden hayat buldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Atıl içme suyu tesisi yeniden hayat buldu

Atıl içme suyu tesisi yeniden hayat buldu
08.07.2026 16:50  Güncelleme: 16:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Saruhanlı ilçesi Mütevelli Mahallesi'nde kapasite yetersizliği nedeniyle atıl durumdaki içme suyu arıtma tesisi, MASKİ'nin revizyon çalışmalarıyla saatlik 40 tondan 75 tona çıkarılarak yeniden hizmete alındı. Tesise entegre edilen otomasyon sistemiyle sağlıklı ve kesintisiz su temini sağlanıyor.

Manisa'nın Saruhanlı ilçesi Mütevelli Mahallesi'nde uzun süredir kapasite yetersizliği nedeniyle verimli kullanılamayan içme suyu arıtma tesisi, MASKİ'nin revizyon çalışmalarıyla yeniden hizmete alındı. Saatlik üretim kapasitesi 40 tondan 75 tona çıkarılan tesis sayesinde mahallede sağlıklı ve kesintisiz içme suyu temini güçlendirildi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Saruhanlı ilçesine bağlı Mütevelli Mahallesi'nde uzun süredir kapasite yetersizliği nedeniyle verimli şekilde kullanılamayan İçme Suyu Arıtma Tesisi'ni revizyon ve kapasite artırım çalışmalarıyla yeniden hizmete aldı. Saatlik üretim kapasitesi 40 tondan 75 tona çıkarılan tesis, tam kapasiteyle çalışmaya başladı.

MASKİ Genel Müdürlüğü İçme Suyu Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında tesisin altyapısı yenilenirken, üretim kapasitesi de önemli ölçüde artırıldı. Yapılan çalışmalarla mahallede daha sağlıklı, güvenli ve kesintisiz içme suyu temini sağlandı.

Çalışmalar hakkında bilgi veren İçme Suyu Temini ve Su Arıtma Kalite Şube Müdürü Muzaffer Görkem Yemişçi, Mütevelli İçme Suyu Arıtma Tesisi'nin uzun süredir atıl durumda bulunduğunu belirterek, gerçekleştirilen revizyon ve kapasite artırım çalışmalarıyla yeniden mahalle halkının hizmetine sunulduğunu söyledi.

2025 yılı Mart ayından bu yana il genelinde 16 içme suyu arıtma tesisinin revize edilerek yeniden devreye alındığını ifade eden Yemişçi, "Bu yıl içerisinde atıl durumda bulunan 10 arıtma tesisini daha hizmete kazandırmayı planlıyoruz. Amacımız vatandaşlarımıza sağlıklı ve kesintisiz içme suyu ulaştırmak. Bu doğrultuda çalışmalarımız aralıksız devam ediyor" dedi.

İçme Suyu Dairesi Başkanlığı Mekatronik Teknikeri Atalay Varlıakman ise tesise entegre edilen otomasyon sistemi sayesinde tüm süreçlerin 24 saat boyunca anlık olarak takip edildiğini belirterek, "Kurduğumuz yazılım sayesinde tesis tam otomatik olarak çalışıyor. Günlük olarak giriş ve çıkış noktalarından alınan numuneler sisteme işleniyor ve tüm süreç idaremiz tarafından anlık olarak takip ediliyor" ifadelerini kullandı.

Mütevelli Mahallesi Muhtarı Fehime Bayraktar da yapılan çalışmanın mahalle için büyük önem taşıdığını belirterek, "Tesisimiz 2019 yılında hizmete açılmıştı. Yapılan yenileme çalışmalarıyla yeniden hizmet vermeye başlaması mahallemiz adına çok önemli. Daha sağlıklı içme suyuna kavuşmamızı sağlayan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Besim Dutlulu'ya teşekkür ediyorum. Mahallemiz için çok değerli bir hizmet oldu" diye konuştu. - MANİSA

Kaynak: İHA

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Yerel Haberler, Saruhanlı, Manisa, Sağlık, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Atıl içme suyu tesisi yeniden hayat buldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İzmir’de hükümlünün yatak odasında uyuşturucu serası bulundu İzmir'de hükümlünün yatak odasında uyuşturucu serası bulundu
NATO Zirvesi’nde 50 milyar dolar değerinde anlaşma NATO Zirvesi'nde 50 milyar dolar değerinde anlaşma
Dünyanın hayran kaldığı karşılama Daha önce tek bir lidere yapıldı Dünyanın hayran kaldığı karşılama! Daha önce tek bir lidere yapıldı
Eski eşinin tabancasından çıkan kurşunların hedefi olan hamile kadının bebeği hayatını kaybetti Eski eşinin tabancasından çıkan kurşunların hedefi olan hamile kadının bebeği hayatını kaybetti
İlk yarı biter bitmez hepsi aynı şeyi yaptı Maça damga vuran anlar İlk yarı biter bitmez hepsi aynı şeyi yaptı! Maça damga vuran anlar
Trump F-35 için yeşil ışık yaktı, Netanyahu’yu korku sardı Alelacele açıklama Trump F-35 için yeşil ışık yaktı, Netanyahu'yu korku sardı! Alelacele açıklama

16:29
NATO Zirvesine damga vuran lezzetler Şef Hüseyin Okatan’ın elinden çıktı
NATO Zirvesine damga vuran lezzetler Şef Hüseyin Okatan'ın elinden çıktı
16:19
Ankara’da Trump-Zelenski görüşmesi: Ukrayna’ya Patriot lisansı vereceğiz
Ankara'da Trump-Zelenski görüşmesi: Ukrayna'ya Patriot lisansı vereceğiz
16:11
NATO Genel Sekreteri Rutte: 2027’de zirveye Arnavutluk ev sahipliği yapacak
NATO Genel Sekreteri Rutte: 2027'de zirveye Arnavutluk ev sahipliği yapacak
16:03
Zirve sonrası Trump’tan yeni açıklama: Bu akşam İran’ı çok sert şekilde vuracağız
Zirve sonrası Trump'tan yeni açıklama: Bu akşam İran'ı çok sert şekilde vuracağız
16:01
Sonuç bildirgesinde çarpıcı detay Ukrayna’ya 70 milyar avroluk destek
Sonuç bildirgesinde çarpıcı detay! Ukrayna'ya 70 milyar avroluk destek
15:41
NATO Liderler Zirvesi’nin sonuç bildirgesi yayımlandı 50 milyar dolarlık yeni tedarik anlaşması
NATO Liderler Zirvesi'nin sonuç bildirgesi yayımlandı! 50 milyar dolarlık yeni tedarik anlaşması
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2026 17:05:07. #7.12#
SON DAKİKA: Atıl içme suyu tesisi yeniden hayat buldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.