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Mutfağın yeşil yıldızı! Kekik her derde deva! - Son Dakika

Mutfağın yeşil yıldızı! Kekik her derde deva!

14.12.2021 10:55
Mutfağın yeşil yıldızı! Kekik her derde deva!

Birçoğumuzun sofralarının ve lezzetlerinin vazgeçilmezi olan kekik, sağlığımız için adeta şifa niteliği taşıyan bir bitkidir. İçerisinde A, C vitaminleri, kalsiyum, sodium, potasyum gibi çeşitli faydalı mineral ve yağlar bulundurulan kekiğin vücudumuza çok fazla yararı vardır.

Akdeniz mutfağının vazgeçilmez ögelerinden biri de tartışmasız mutfaklardaki baharatlar. Biber türü baharatların yanı sıra yeşil ağırlıklı baharatlar da insanlara ciddi faydalar sağlıyor. Kış aylarında mutfaktan eksik edilmemesi gereken baharatlardan biri de kekik. Hem doğal ilaç olması da kolay ulaşılabilir olması, kekiği bir adım öne çıkarıyor.

FAYDALARI SAYMAKLA BİTMİYOR

Kekik, yüksek tansiyona karşı yarar sağlamasının yanında kanser riskini azaltması, bronşite iyi gelmesi, saç ve cilt sağlığını koruması, solunum yollarını açması ve uykusuzluğa iyi gelmesiyle biliniyor. Kekiğinin en önemli özelliklerinden biri ise bağışıklık sistemini diri tutarak grip ve nezleye izin vermemesi.

YEMEKLERDE DE TAVSİYE EDİLİYOR

Mutfaklarda baş köşede duran baharatlardan biri olan kekiğin, tek başına tüketilmesinin yanında yemeklerde de kullanılması öneriliyor. Özellikle salçalı yemeklere ayrı bir tat kekiğin, suyu da ciddi fayda sağlıyor.

İşte kekiğin faydalarından bazıları:

  • Kalp sağlığını korur.
  • Kansere karşı koruyucudur.
  • Bağışıklık sistemini güçlendirir.
  • Dispraksi tedavisinde etkilidir.
  • Sindirim sistemi sorunlarını giderir.
  • Kekik ve adet kanamasına faydası
  • Göz sağlığına iyi gelir.
  • Solunum yolu rahatsızlıklarını tedavi eder.
Mutfağın yeşil yıldızı! Kekik her derde deva!

Akdeniz, Kekik, İlaç, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Mutfağın yeşil yıldızı! Kekik her derde deva! - Son Dakika


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