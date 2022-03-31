Myanmar'a Çin'in Bağışladığı 2,2 Milyon Dozdan Fazla Sinovac Aşısı Daha Ulaştı - Son Dakika
Üye Girişi

Myanmar'a Çin'in Bağışladığı 2,2 Milyon Dozdan Fazla Sinovac Aşısı Daha Ulaştı

31.03.2022 14:32
Myanmar'a Çin'in Bağışladığı 2,2 Milyon Dozdan Fazla Sinovac Aşısı Daha Ulaştı

YANGON, 31 Mart (Xinhua) — Myanmar Enformasyon Bakanlığı, Çin'in COVAX aşı programı aracılığıyla bağışladığı 2,2 milyon dozdan fazla Sinovac Kovid-19 aşısının Çarşamba günü Myanmar'ın Yangon kentine ulaştığını bildirdi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, ülkede Salı günü itibarıyla 49,7 milyon dozun üzerinde Kovid-19 aşısı uygulandı ve 21,8 milyondan fazla kişi tam aşılı durumda. Ayrıca yine […]

YANGON, 31 Mart (Xinhua) — Myanmar Enformasyon Bakanlığı, Çin'in COVAX aşı programı aracılığıyla bağışladığı 2,2 milyon dozdan fazla Sinovac Kovid-19 aşısının Çarşamba günü Myanmar'ın Yangon kentine ulaştığını bildirdi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, ülkede Salı günü itibarıyla 49,7 milyon dozun üzerinde Kovid-19 aşısı uygulandı ve 21,8 milyondan fazla kişi tam aşılı durumda.

Myanmar'a Çin'in Bağışladığı 2,2 Milyon Dozdan Fazla Sinovac Aşısı Daha Ulaştı
Myanmar'ın Yangon şehrindeki bir aşılama merkezinde Kovid-19 aşısı yaptıran bir öğrenci, 17 Ekim 2021.(Fotoğraf: U Aung/Xinhua)

Ayrıca yine Salı günü itibarıyla ülkede 1 milyondan fazla insana da destek dozu uygulandı. Güneydoğu Asya ülkesi olan Myanmar'da sağlık bakanlığının verilerine göre, Çarşamba günü 19.430 kişi hayatını kaybetti ve Kovid-19 vaka sayısı 611.448'e yükseldi.

YORUMLAR
500
Çin Dışişleri Bakanı, Rus Mevkidaşı ile Görüştü Çin Dışişleri Bakanı, Rus Mevkidaşı ile Görüştü Çin'de İmalat Dışı Satın Alma Yöneticileri Endeksi Mart'ta Düştü Çin'de İmalat Dışı Satın Alma Yöneticileri Endeksi Mart'ta Düştü

Çin Halk Cumhuriyeti, 31 Mart, Sinovac, Myanmar, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Sağlık Myanmar'a Çin'in Bağışladığı 2,2 Milyon Dozdan Fazla Sinovac Aşısı Daha Ulaştı - Son Dakika


Son Dakika
14:35 Farruh köyünün kontrolü Rus ordusuna geçti!
14:35 Erdoğan asgari ücrete temmuz zammına kapıları kapattı: Yapamayacağımız bir şeyi söylemeyi doğru bulmam!
14:27 Karamollaoğlu'nun Erbakan hakkında söylediklerine Erdoğan tepki gösterdi: Böyle bir saçmalık olur mu?
14:27 Güney Osetya Cumhuriyeti'nde Rusya'ya katılmak için referandum hazırlığı! Gürcistan: Kabul edilemez
14:26 Yılmaz Vural teknik direktörlük koltuğunu Tuncay Şanlı'ya kaptırdı!
14:23 Son dakika! Erdoğan açıkladı, vatandaşın eti ucuza yemesi için çalışmalar başlıyor!
14:18 Demet Akalın'dan Ramazan önerisi: Her sene yeni ayet inmiyor, TV'de hocalara para vereceğinize fakir fukaraya dağıtın!
14:18 Cem Yılmaz eski eşi Ahu Yağtu'ya açtığı nafaka davasını kazandı! Artık daha az ödeyecek
14:05 "Ukrayna'da Rus askerleriyle savaşıyoruz" diyen Çeçen lideri Kadirov'un Rusya'da olduğu iddia edildi!
14:01 2 dadı için 60 bin TL ödeyen Alişan: 3. çocuk yok, ekonomik daralmaya gidiyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2022 14:47:45. #1.12#
SON DAKİKA: Myanmar'a Çin'in Bağışladığı 2,2 Milyon Dozdan Fazla Sinovac Aşısı Daha Ulaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement