Nadir Hemofili Hastalığına Yenik Düşmeyen Anne

İkizlerini dünyaya getirdikten yaklaşık 2 ay sonra vücudunda başlayan morluk ve şişlikler nedeniyle günlük yaşamını sürdürmekte zorlanan, ağrıları nedeniyle çocuklarının bakımını dahi yapamaz hale gelen Büşra İşleyen, nadir görülen "Edinsel Hemofili A" tanısının ardından uygulanan tedaviyle sağlığına kavuştu.

Batman'da yaşayan 33 yaşındaki Büşra İşleyen, ikiz bebeklerini dünyaya getirdikten yaklaşık 2 ay sonra vücudunda morluk ve şişlikler oluşmaya, şiddetli ağrılar yaşamaya başladı.

Zamanla artan ağrı ve şişlikler nedeniyle günlük işlerini ve ikizlerinin bakımını yapmakta zorlanan İşleyen, hastaneye başvurdu.

Yapılan tetkiklerin ardından hemofili tanısı konulan ancak sağlık sorunları devam eden İşleyen, Batman'daki doktorunun tavsiyesiyle Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Hematoloji Kliniğine yönlendirildi.

Yapılan tetkiklerde İşleyen'e nadir görülen "Edinsel Hemofili A" tanısı konuldu.

Yaklaşık 6 ay süren tedavinin ardından sağlığına kavuşan İşleyen, günlük yaşamına dönerek ikizleriyle yeniden ilgilenmeye başladı.

"Çocuklarımın bakımını yapamıyordum"

İşleyen, AA muhabirine, ikizlerine kavuşmanın mutluluğunu yaşadığı dönemde ortaya çıkan hastalığın hayatını kısa sürede değiştirdiğini söyledi.

Çocukları henüz 2 aylıkken yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle ailesinin desteğine ihtiyaç duyduğunu anlatan İşleyen, "Batman'dan İstanbul'a ailemin yanına gittim. Vücudum şişiyor ve durup dururken morarıyordu. Başım çok ağrıyordu. Çocuklarımın bakımını yapamıyordum, yemek yapamıyor, yürüyemiyordum. Lavaboya bile anne babamın, kardeşlerimin yardımıyla gidiyordum." dedi.

İşleyen, hastalık sürecinde en büyük kaygısının çocuklarıyla ilgilenememek olduğunu belirterek, "Çocuklarımıza kavuşmak için çok çabaladık, çocuklarımız 12 yıllık bir özlemdi ve yapacaklarımıza dair hep hayallerimiz vardı. Bu hastalık çıkınca onları da unuttum, 'İyileşeyim, çocuklarıma bakayım, bu bana yeter.' diyordum. Şu an gücümü topladım, sağlığım da yerinde. Çocuklarıma çok güzel bakabiliyorum." ifadelerini kullandı.

Şu anda 20 aylık olan ikizlerinin sağlık durumlarının iyi olduğunu aktaran İşleyen, tedavinin ardından günlük yaşamına döndüğünü ve çocuklarının bakımını yeniden kendisinin yapabildiğini kaydetti.

"Edinsel Hemofili A, milyonda 1,5 civarında görülüyor"

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Hematoloji Uzmanı Prof. Dr. Tekin Güney de hastası İşleyen'in tedavi süreci ve nadir görülen "Edinsel Hemofili A" hastalığına ilişkin bilgi verdi.

Prof. Dr. Güney, hemofilinin genellikle doğuştan gelen ve genetik geçişli bir hastalık olarak bilindiğini söyledi.

Edinsel Hemofili A'nın ise daha önce tamamen sağlıklı kişilerde sonradan ortaya çıktığını belirten Güney, "Edinsel Hemofili A, genetik geçiş göstermiyor. Buradaki temel farklılık, bağışıklık sisteminin pıhtılaşma sistemine karşı geliştirdiği kendiliğinden ortaya çıkan otoimmün reaksiyon olarak biliyoruz. Pıhtılaşma sistemini sağlayan faktör 8 proteinine karşı antikor geliştirmesidir. Edinsel Hemofili, oldukça nadir görülen bir hastalık ve milyonda yaklaşık 1,5 kişide görülüyor." dedi.

Vakaların yaklaşık yarısında hastalığın nedeninin bilinmediğini aktaran Prof. Dr. Güney, diğer yarısında gebelik gibi erken yaşlarda görülebileceği gibi romatizmal hastalıklar ve daha ileri yaşlarda kanserlere eşlik edebileceğini anlattı.

"Hastamız çok zorlu bir dönem atlattı"

Edinsel Hemofili A'da tanının ardından tedaviye kısa sürede başlanmasının hastalığın tedavi başarısını artırdığını belirten Güney, erken tanının önemine dikkati çekti.

Prof. Dr. Güney, hastalığın uygun testlerle tanısının konulabildiğini ve kanamanın kontrol altına alınmasına yönelik tedaviyle birlikte bağışıklık sistemini baskılayıcı tedavilerin uygulandığını belirtti.

İşleyen'in zorlu bir dönem atlattığını dile getiren Güney, tedavinin başarıyla sonuçlandığını ve hastasının sağlık durumunun çok iyi olduğunu kaydetti.

Daha önce herhangi bir kanama bozukluğu bulunmayan kişilerde özellikle doğum sonrasında sebepsiz yaygın morluk veya kanama görülmesi halinde gecikmeden sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini vurgulayan Güney, erken tanı ve doğru tedaviyle hastalığın tamamen tedavi edilebildiğini söyledi.