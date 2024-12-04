Nahçıvanlı Çocuk Erzurum'da Tedavi Altında

Sağlık

Pilav kazanına düşerek yanan Nahçivanlı çocuk Erzurum'da tedavi ediliyor

ERZURUM - Nahçıvan'da annesinin pilav pişirdiği kazana düşen ve vücudunda ciddi yanıklar oluşan 9 yaşındaki Ferid Seferova, Erzurum Şehir Hastanesi'nde tedavi ediliyor.

Talehe-Peyman Seferova'nın çocukları olan Ferid Seferova, annesinin bahçede pilav pişirdiği kazana düştü. Nahçıvan'da ilk müdahalesi yapılan Ferid önce Iğdır'a daha sonra Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi'ne sevk edildi.

Tedavi için Türkiye'yi tercih ettiler

Anne Talehe Seferova (36), oğlunun bir an önce iyileşmesini umut ettiklerini ifade ederek, "Evin bahçesinde yemek yapıyordum. Misafirlerimiz de vardı ve bu yüzden büyük kazanda pilav pişiriyordum. Ferid'in ayağı kaydı ve bir anda tahtaya takılması sonucu kazanın içine düştü. Biz yanına gidene kadar kendisi kazandan çıktı. Nahçivan'da hastaneye götürdük. Bize, "Acil olarak Bakü'ye veya Türkiye'ye götürün" dediler. Bizde Türkiye'yi tercih ettik. Doktorlar burada oğluma çok iyi bakıyorlar. İnşallah en kısa sürede sağlığına kavuşmasını bekliyoruz" dedi.

"Durumu halen kritik"

Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi uzmanları, Ferid'in vücudunun yüzde 25'inde 2'nci ve 3'üncü derecede yanıklar olduğunu, kol ve el bölgesinde derin yanıklar tespit ettiklerini ifade ettiler. Henüz hayati tehlikesinin olduğu söylenen Ferid'in sağlığına kavuşması içinde tüm imkanlar seferber ediliyor. Bu arada minik Ferit'in başına gelen kazayı detayları ile ve sakin bir şekilde anlatması gözden kaçmadı.