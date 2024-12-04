Nahçıvanlı Çocuk Erzurum'da Tedavi Altında - Son Dakika
Üye Girişi
Sağlık

Nahçıvanlı Çocuk Erzurum'da Tedavi Altında

Nahçıvan'da pilav kazanına düşen 9 yaşındaki Ferid, Erzurum'da tedaviye alındı. Durumu kritik.

04.12.2024 20:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pilav kazanına düşerek yanan Nahçivanlı çocuk Erzurum'da tedavi ediliyor

ERZURUM - Nahçıvan'da annesinin pilav pişirdiği kazana düşen ve vücudunda ciddi yanıklar oluşan 9 yaşındaki Ferid Seferova, Erzurum Şehir Hastanesi'nde tedavi ediliyor.

Talehe-Peyman Seferova'nın çocukları olan Ferid Seferova, annesinin bahçede pilav pişirdiği kazana düştü. Nahçıvan'da ilk müdahalesi yapılan Ferid önce Iğdır'a daha sonra Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi'ne sevk edildi.

Tedavi için Türkiye'yi tercih ettiler

Anne Talehe Seferova (36), oğlunun bir an önce iyileşmesini umut ettiklerini ifade ederek, "Evin bahçesinde yemek yapıyordum. Misafirlerimiz de vardı ve bu yüzden büyük kazanda pilav pişiriyordum. Ferid'in ayağı kaydı ve bir anda tahtaya takılması sonucu kazanın içine düştü. Biz yanına gidene kadar kendisi kazandan çıktı. Nahçivan'da hastaneye götürdük. Bize, "Acil olarak Bakü'ye veya Türkiye'ye götürün" dediler. Bizde Türkiye'yi tercih ettik. Doktorlar burada oğluma çok iyi bakıyorlar. İnşallah en kısa sürede sağlığına kavuşmasını bekliyoruz" dedi.

"Durumu halen kritik"

Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi uzmanları, Ferid'in vücudunun yüzde 25'inde 2'nci ve 3'üncü derecede yanıklar olduğunu, kol ve el bölgesinde derin yanıklar tespit ettiklerini ifade ettiler. Henüz hayati tehlikesinin olduğu söylenen Ferid'in sağlığına kavuşması içinde tüm imkanlar seferber ediliyor. Bu arada minik Ferit'in başına gelen kazayı detayları ile ve sakin bir şekilde anlatması gözden kaçmadı.

Kaynak: İHA

Şehir Hastanesi, Nahçıvan, Erzurum, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Nahçıvanlı Çocuk Erzurum'da Tedavi Altında - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:27 ODTÜ’lü profesörü ’MİT’çiyiz’ diyerek dolandırdılar: Zararı 35 milyon lira ODTÜ'lü profesörü 'MİT'çiyiz' diyerek dolandırdılar: Zararı 35 milyon lira
18:48 AK Parti Sözcüsü Çelik, gündeme ilişkin soruları yanıtladı: 1 AK Parti Sözcüsü Çelik, gündeme ilişkin soruları yanıtladı: (1)
18:46 Bakanlık, zehirlenme tehlikesi içeren 4 çay markasını ifşa etti Bakanlık, zehirlenme tehlikesi içeren 4 çay markasını ifşa etti
18:25 TSK Azez’e takviye kuvvet gönderdi Teröristlerden temizlenen bölgede dikkat çeken görüntü TSK Azez'e takviye kuvvet gönderdi! Teröristlerden temizlenen bölgede dikkat çeken görüntü
17:33 Suriye’de PKK’lı avı Tel Rıfat’tan kaçan teröristlerin kullandığı tünellerden çarpıcı görüntüler Suriye'de PKK'lı avı! Tel Rıfat'tan kaçan teröristlerin kullandığı tünellerden çarpıcı görüntüler
07:28 Polis memurundan akılalmaz dolandırıcılık, milyarder iş adamını kandırdı Polis memurundan akılalmaz dolandırıcılık, milyarder iş adamını kandırdı
07:20 Suriye’deki operasyon sonrası Fransızların 102 yıl önce hazırladığı harita yeniden gündem oldu Suriye'deki operasyon sonrası Fransızların 102 yıl önce hazırladığı harita yeniden gündem oldu
07:15 Araç sahipleri plaka değişikliğini artık dijital ortamda yapabilecek Araç sahipleri plaka değişikliğini artık dijital ortamda yapabilecek
06:51 Güney Kore’de sıkıyönetim kalktı, siyasi kaos devam ediyor Güney Kore'de sıkıyönetim kalktı, siyasi kaos devam ediyor
01:18 Gürcistan’da protestocunun polise saldırdığı anlar kameralara böyle yansıdı Gürcistan'da protestocunun polise saldırdığı anlar kameralara böyle yansıdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2024 20:34:06. #1.12#
SON DAKİKA: Nahçıvanlı Çocuk Erzurum'da Tedavi Altında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.