İngiltere, İskoçya ve Galler'de yapılan geniş kapsamlı bir araştırmaya göre özellikle genç ve genç yetişkinler, geçmiş nesillere kıyasla daha az cinsel ilişkiye giriyor.Bir kısmı cinsellikten tamamen uzak duruyor. Buna karşın araştırmaya katılanların birçoğu porno izliyor ve "sexting" diye anılan cinsel içerikli mesaj alışverişinde bulunuyor.Ulusal Cinsel Tutum ve Yaşam Tarzları Araştırması'na katılanlara (Natsal) ilk kez çevrimiçi davranışlar hakkında da sorular soruldu. Araştırmaya katılan 16-24 yaş arasındakilerin yarısı son bir yılda cinsel içerikli görüntüler gönderdiğini ya da aldığını söyledi.Genç kadınların yarısı ve genç erkeklerin neredeyse onda dokuzu porno izlediğini belirtti.Ancak bu yaş grubunun üçte biri hiç cinsel ilişkiye girmediğini de ifade eti. Bu oran 12 yıl önce yapılan son çalışmada beşte bir oranındaydı.Kırk beş yaş altı yetişkinlerin de cinsel ilişkiye girme sıklığı azaldı. 1990'da haftada bir kez olan bu sayı, günümüzde ortalama ayda iki kez gerçekleşiyor. İngiltere genelinde rastgele seçilen 16-59 yaş arası 6.700 kişiyle yapılan bir ankete dayanan ve Lancet tıp tergisinde yayınlanan araştırma şunları ortaya koyuyor: Hem erkekler hem de kadınlar arasında eşcinsel partnerle cinsel ilişkide artış görüldü,ancak artışın miktarı net değil.Daha az seks, daha çok porno mu?

Tüm yaş gruplarında kadınların üçte birinden fazlası (%37) geçen yıl porno kategorisinde içerik izlediğini söyledi.Erkeklerin yüzde 81'i ise bu tür içerikleri izlediğini söyledi.Araştırmaya katılan 16-24 yaş arasındaki kadınların yarısı ve bu yaş grubundaki erkeklerin %86'sı porno izlediklerini söyledi. Araştırmacılar, hiç cinsel ilişkiye hiç girmemiş bireyler arasında porno izlemenin ve mastürbasyonun daha az yaygın olduğunu belirledi.Bunun mastürbasyonun ve çevrimiçi aktivitelerin, fiziksel cinsel ilişkinin yerini tamamen almadığını gösterdiğini söylüyorlar. Fakat bundan tam anlamıyla emin olamayacaklarını da vurguluyorlar. Araştırmada yapay zeka veya sohbet robotlarıyla sanal ilişkiler hakkında soru sorulmadı. Ancak uzmanlar bir dahaki araştırmada bu konuyu da ele almaları gerektiğine işaret etti.Natsal ekibinden Soazig Clifton "2022-2024 arasında saha çalışmamızı yaptığımızda bu biraz bilim kurgu gibi görünüyordu" diyor."Gelecekte yapay zekanın insanların cinsel davranışları ve ilişkileri üzerindeki etkisini inceliyor olabiliriz, yapay zeka destekli arkadaşlık sistemleri gibi şeyleri göz önüne alıyor olabiliriz."Rıza konusunda daha açık tartışmaAraştırmanın direktörlerinden, Londra Hijyen ve Tropikal Tıp Okulu'ndan Prof. Wendy Macdowall, cinsel isteksizliğin nedenini ekran başında geçirilen zamana bağlamanın cazip gelebileceğini ama özellikle gençlerde birçok başka faktörün de etkili olduğunu söylüyor.Örneğin, gençler geçmiş nesillere göre daha az alkol alıyor ve daha çok aileleriyle birlikte yaşıyor. Ruh sağlığı sorunlarında görülen artışın yanı sıra, insanların dışarı çıkmasını engelleyen Covid pandemisi de bu durumla ilişkili olabilir. Mcdowall'a göre cinsel rıza konusunun daha açık bir şekilde tartışılması, gençlerin cinsel ilişkiye girip girmeme ve ne zaman gireceklerine daha iyi karar verebilmelerini de sağlıyor olabilir. Ancak bazıları da cinsel yaşamlarında sıkıntı çekiyor. Her yedi kadından biri (%14), cinsel geçmişlerinde kendilerine yapılan şeyler nedeniyle başkalarına karşı sürekli kırgınlık duyduğunu bildirdi. Erkeklerin de aynı oranda bir kısmı cinsel düşünce ve arzularının bazılarından utanç duyduklarını söyledi. İlk cinsel ilişki erteleniyor

Natsal'ın bu dördüncü araştırması eğilimleri ortaya koysa da, bunları tam olarak açıklayamıyor.2010'da yayınlanan bir önceki araştırmada, gençlerin bekaretlerini kaybettikten sonra en büyük pişmanlıklarının çok erken yaşta cinsel ilişkiye girmek olduğu öne belirtilmişti.Şimdi ise daha çok kişinin daha uzun süre beklediği anlaşılıyor. Genç kadınların neredeyse beşte ikisi (%38) ve genç erkeklerin dörtte birinden fazlası (%28) hiç cinsel ilişkiye girmediklerini belirtiyor. Bu oran, 1990, 2000 ve 2010 yıllarındaki önceki anketlerde yaklaşık beşte bir civarındaydı. Cinsel ilişkiye giren tüm yetişkinler arasında da çoğunluk bunu daha az sıklıkla yapıyor. İlişki sayısı eskiden ortalama eskiden haftada bir iken, şimdi iki haftada bir oluyor.

Korunmasız ilişki, daha az çocuk isteği Verilere göre, özellikle gençler, gebeliğe ve cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlara yol açabilen korunmasız cinsel ilişkiye giriyor. Genç kadınlar arasında doğum kontrol hapı kullanımı azaldı.Ancak günümüzde daha fazla kadın çocuk istemediğini söylüyor. Bu oran son 10 yılda iki katına çıkarak 16-44 yaş arası kadınlar arasında % 8'den % 17'ye yükseldi. Araştırmacı Dr. Laura Oakley, "Bunu tetikleyen şeyin ne olduğunu anlamak gelecekteki araştırma ve politikalar için öncelik olmalı çünkü bu durum sağlık, bakım ve aile hizmetlerinin planlanması açısından çok önemli" diyor. Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .Haberlerimizi takip etmek için . BBC News Türkçe'yi seçin, son dakika haberlerine, araştırma dosyalarımıza ve videolarımıza tek bir yerden ulaşın. (Uygulama Birleşik Krallık ve ABD'de kullanılmamaktadır ve İngilizce versiyonu bulunmamaktadır.)