Nazilli Devlet Hastanesi'nde acil bakım hemşireliği eğitiminin 8. dönemi 7 hemşireyle başladı - Son Dakika
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Nazilli Devlet Hastanesi'nde acil bakım hemşireliği eğitiminin 8. dönemi 7 hemşireyle başladı

Nazilli Devlet Hastanesi\'nde acil bakım hemşireliği eğitiminin 8. dönemi 7 hemşireyle başladı
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Nazilli Devlet Hastanesi'nde hemşirelerin acil durumlara müdahale becerilerini geliştirmek amacıyla düzenlenen Acil Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı'nın 8. dönemi başladı. 7-16 Eylül 2026 tarihleri arasında sürecek programa 7 hemşire katılırken, eğitimle sağlık hizmetlerinde acil bakım kalitesinin artırılması hedefleniyor.

Nazilli Devlet Hastanesi'nde hemşirelerin acil durumlara yönelik bilgi ve becerilerini geliştirmek amacıyla düzenlenen Acil Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı'nın 8'inci dönemi başladı.

Nazilli Devlet Hastanesi'nde gerçekleştirilen Acil Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı, 7-16 Eylül 2026 tarihleri arasında devam edecek. Sağlık hizmetlerinde acil bakımın niteliğinin artırılması ve hemşirelerin acil durumlara müdahale konusunda bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi amacıyla düzenlenen programa 7 hemşire katılıyor. Eğitim Programı Koordinatörlüğünü Cengiz Kaya'nın yürüttüğü program kapsamında kursiyerlere, acil bakım hemşireliği alanında ihtiyaç duyulan bilgi ve becerilerin kazandırılması hedefleniyor. Nazilli Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Şafak Çalışkan da programın başlangıcında kursiyerlerle bir araya geldi. Katılımcılarla tanışarak eğitim süreci hakkında bilgi alan Çalışkan, hemşirelere başarılar diledi. 16 Eylül'e kadar devam edecek eğitim programının, sağlık çalışanlarının mesleki bilgi ve deneyimlerinin geliştirilmesine ve acil sağlık hizmetlerinin kalitesinin artırılmasına katkı sağlaması amaçlanıyor.

Kaynak: İHA

Sağlık, Eylül, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Nazilli Devlet Hastanesi'nde acil bakım hemşireliği eğitiminin 8. dönemi 7 hemşireyle başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Nazilli Devlet Hastanesi'nde acil bakım hemşireliği eğitiminin 8. dönemi 7 hemşireyle başladı - Son Dakika
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