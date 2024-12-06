Nejla Baştan: Sevgiyle Yenidoğanlara Umut Oluyor - Son Dakika
Üye Girişi
Sağlık

Nejla Baştan: Sevgiyle Yenidoğanlara Umut Oluyor

Nejla Baştan: Sevgiyle Yenidoğanlara Umut Oluyor

31 yıldır yenidoğan yoğun bakım hemşiresi Nejla Baştan, minik hastaların sağlığı için mücadele ediyor.

06.12.2024 13:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon'da yenidoğan yoğun bakım hemşiresi olarak 31 yıldır çalışan Nejla Baştan, tıbbi bilgisinin yanı sıra sevgi ve şefkatle de minik hastaların sağlığı için mücadele ediyor.

Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Numune Kampüsü'ndeki Doğu Karadeniz'in en büyük Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'nin sorumlu hemşiresi Baştan, mesleğe 33 yıl önce Tonya ilçesindeki sağlık ocağında başladı.

Sağlık sektörünün en zorlu alanlarından yenidoğan yoğun bakım hemşireliğine 1993'te adımını atan Baştan, o günden bu güne özellikle düşük doğum ağırlığı ve erken doğumla dünyaya gelen bebeklerin yaşaması için çabalıyor.

Tecrübeli hemşire, geride bıraktığı 31 yılda binlerce minik bebeğin hayatına dokundu.

"Yenidoğan hemşiresi olmak bir ayrıcalık"

Hemşire Nejla Baştan, AA muhabirine, 1993'ten itibaren yenidoğan yoğun bakım ünitesinde çalıştığını söyledi.

Yenidoğan hemşireliğinin bir ayrıcalık olduğunu belirten Baştan, "Küçücük dünyaya gelen bebeklere severek yaklaşmak, onları sonrasında sağlıklı görmek ömre bedel. O yüzden yenidoğanda çalışmayı her zaman tercih ettim, hiçbir zaman da ayrılmayı düşünmedim " dedi.

Baştan, 500 gram gibi düşük doğum ağırlığında bebekleri sağlıkla taburcu etmek için emek verdiklerini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Gerçekten anlatılmaz yaşanır. İlk müdahalesini yaparken belki bir an önce onu hayata döndürmek için çabalıyorsunuz, sonrasında onun gelişimini adım adım görmek, toparladığını adım adım izlemek çok büyük mutluluk. O yüzden yenidoğan servisi çok farklı bir yer. Taburcu olduğunu, büyüdüğünü, okula gittiğini görmek, sonradan sizi ziyarete gelmesi çok büyük mutluluk."

Meslek hayatında çok anılar biriktirdiğini anlatan Baştan, şunları kaydetti:

"Burada bebeklerin adeta ilk anneleri oluyoruz. Gerçekten annesi gibi hissediyorsunuz. Bebeği sevmeden o işi yapmam mümkün değil. Gerçekten bebeği sevmek, yaptığın işi sevmek gerekiyor. Yenidoğanlarda ülkenin geleceği yatıyor. Bu da önemli bir şey. O yüzden onları en sağlıklı şekilde taburcu edebilmek, sevgi verebilmek bizim için önemli."

Baştan, yenidoğan ünitesinde ekip olarak çalıştıklarına değinerek, "Doktoru, hemşiresi ve hizmetli personeliyle biz bir ekibiz. Buradaki bebeklerimize, 'Ülkenin geleceği' diyorum. Çok güzel bir iş yapıyoruz." diye konuştu.

"Tecrübeli bir hemşireyle çalışmak yenidoğancı için büyük avantaj"

Ünitenin sorumlu doktorlarından Neonatoloji Uzmanı Doç. Dr. Berna Hekimoğlu, Nejla Baştan ile yaklaşık 10 yıldır çalıştıklarını söyledi.

Baştan'ın çok tecrübeli bir hemşire olduğunu belirten Hekimoğlu, "Ben tanıdığımda 20 yıllık hemşireydi. Birkaç yıldır da sorumlu hemşire olarak görev yapıyor. Tecrübeli bir hemşireyle çalışmak yenidoğancı için çok büyük avantaj. Çünkü yenidoğan ekip işi. Sadece yenidoğan yoğun bakım uzmanı değil, hemşiresi, yardımcı personeli ile biz bir ekibiz, aileyiz." dedi.

Hekimoğlu, hemşirelerin saat başı ya da 2 saate bir takip ettikleri bebeklerde problem gördüklerinde kendilerine aktardığını dile getirerek, "Dolayısıyla iyi bir hemşire bizim elimiz, kulağımız, her şeyimiz. Dolayısıyla yenidoğan konusunda deneyimli hemşirelerle çalışmak büyük avantaj." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Yenidoğan, trabzon, Hastane, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Nejla Baştan: Sevgiyle Yenidoğanlara Umut Oluyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:05 Somer Şef’e 5.5 yıl hapis cezası Somer Şef'e 5.5 yıl hapis cezası
13:58 Erdoğan: Esad görüşme teklifimize olumlu yanıt vermedi, muhaliflerin hedefi Şam Erdoğan: Esad görüşme teklifimize olumlu yanıt vermedi, muhaliflerin hedefi Şam
13:41 Muhalifler, Şam öncesi son kale olan Humus kent merkezine ulaştı Muhalifler, Şam öncesi son kale olan Humus kent merkezine ulaştı
12:44 Salih Müslim’den HTŞ ile diyalog çağrısı Salih Müslim'den HTŞ ile diyalog çağrısı
11:16 Narin cinayeti davasında 4 isim için müebbet hapis talep edildi Narin cinayeti davasında 4 isim için müebbet hapis talep edildi
20:21 MGK sonrası dikkat çeken Suriye mesajı: Geçit vermeyeceğiz MGK sonrası dikkat çeken Suriye mesajı: Geçit vermeyeceğiz
20:20 Bomba iddia: Roberto Firmino Süper Lig devine geliyor Bomba iddia: Roberto Firmino Süper Lig devine geliyor
19:43 BDDK’dan cep telefonu alımlarında yeni düzenleme: Vade sınırı belirlendi BDDK'dan cep telefonu alımlarında yeni düzenleme: Vade sınırı belirlendi
19:30 Merkez Bankası’ndan sürpriz karar İndirime gidildi Merkez Bankası'ndan sürpriz karar! İndirime gidildi
19:18 Esad’a bugüne kadar ki en ağır darbe Muhaliflerin aldığı Hama’nın önemi saymakla bitmez Esad'a bugüne kadar ki en ağır darbe! Muhaliflerin aldığı Hama'nın önemi saymakla bitmez
19:09 İstikamet Şam Silahlı gruplar konvoylar halinde ilerliyor İstikamet Şam! Silahlı gruplar konvoylar halinde ilerliyor
18:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Guterres ile telefonda görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Guterres ile telefonda görüştü
18:40 Dursun Özbek, İtalya’da manşet oldu Dursun Özbek, İtalya'da manşet oldu
18:32 İdamdan kurtulmak için yerlere kapanıp özür dilediler Genç kadının verdiği cevap bomba İdamdan kurtulmak için yerlere kapanıp özür dilediler! Genç kadının verdiği cevap bomba
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2024 14:22:00. #1.12#
SON DAKİKA: Nejla Baştan: Sevgiyle Yenidoğanlara Umut Oluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.