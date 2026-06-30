Nevşehir'de 'Her Gebeye Bir Ebe' Projesi Başarıyla İlerliyor - Son Dakika
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Nevşehir'de 'Her Gebeye Bir Ebe' Projesi Başarıyla İlerliyor

Nevşehir\'de \'Her Gebeye Bir Ebe\' Projesi Başarıyla İlerliyor
30.06.2026 12:15
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Nevşehir'de 'Her Gebeye Bir Ebe' uygulaması ile 1320 gebeye ulaşıldı, 250 ev ziyareti yapıldı.

Nevşehir'de 'Her Gebeye Bir Ebe' uygulaması kapsamında bin 320 gebeye ulaşıldı, 250 ev ziyareti yapıldı.

Sağlık Bakanlığı'nın 'Her Gebeye Bir Ebe' uygulaması kapsamında Nevşehir'de koordinatör ebeler tarafından anne adayları düzenli olarak takip ediliyor. Proje kapsamında gebeler telefonla aranarak gebe okullarına davet edilirken, talep eden ailelere ev ziyaretleri de gerçekleştiriliyor. Şu ana kadar il genelinde bin 320 gebeye ulaşıldı, 250 ev ziyareti yapıldı. Çalışmaları yakından takip eden Nevşehir İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Tartar da koordinatör ebeler eşliğinde bir anne adayını telefonla arayarak uygulama hakkında bilgi aldı ve gebelik sürecini değerlendirdi. İkinci bebeğini bekleyen Tuğba Çamdelen, koordinatör ebenin kendisini arayarak gebe okuluna davet ettiğini belirterek, "Gebe okulunda verilen eğitimlerin yanı sıra Sağlık Bakanlığı'nın 'Annelik Yolculuğu' mobil uygulaması hakkında da bilgi aldım. Uygulamayı telefonuma indirerek gebeliğimi buradan takip ediyorum. Haftalık gelişim süreci ve dikkat etmem gereken konular hakkında faydalı bilgilere ulaşıyorum" dedi. Anne adayı Mehtap Bayar ise koordinatör ebenin hem kendisini gebe okuluna davet ettiğini hem de ev ziyareti gerçekleştirdiğini ifade ederek, "Gebe okulunda yoga, nefes egzersizleri ve gevşeme çalışmaları yapıyoruz. Gebelikten doğuma, doğum sonrasında ise emzirme, bebek bakımı, gaz çıkarma, banyo yaptırma ve giydirme gibi konularda uygulamalı eğitim alıyoruz. Bu eğitimler sayesinde kendimizi daha bilinçli ve hazır hissediyoruz" diye konuştu. Koordinatör ebe Şerife Aydın da proje kapsamında doğumuna son 3 ay kalan ve yüksek riskli gebelerin öncelikli olarak takip edildiğini belirterek, "Bakanlığımızın 'Her Gebeye Bir Ebe' uygulaması kapsamında gebelerimizi belirli aralıklarla telefonla arıyor, ihtiyaç duyan ailelere ev ziyaretleri gerçekleştiriyoruz. Bugüne kadar 1 bin 320 gebeye ulaştık, 250 ev ziyareti yaptık. Amacımız anne adaylarının gebelik sürecini sağlıklı ve güvenli bir şekilde geçirmelerini sağlamak" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen 'Annelik Yolculuğu' mobil uygulamasıyla anne adayları gebelik haftalarını takip edebiliyor, bebeğin gelişim sürecini izleyebiliyor, kontroller, aşılar, beslenme önerileri ile doğuma hazırlık ve doğum sonrası süreçlere ilişkin güvenilir bilgilere ücretsiz olarak ulaşabiliyor. Uygulama, 'Her Gebeye Bir Ebe' projesinin önemli destek araçlarından biri olarak anne adaylarının hizmetine sunuluyor. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

Nevşehir, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Nevşehir'de 'Her Gebeye Bir Ebe' Projesi Başarıyla İlerliyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Nevşehir'de 'Her Gebeye Bir Ebe' Projesi Başarıyla İlerliyor - Son Dakika
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