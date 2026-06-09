Nevşehir'de 'Her Gebeye Ebe' Uygulaması - Son Dakika
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Nevşehir'de 'Her Gebeye Ebe' Uygulaması

Nevşehir\'de \'Her Gebeye Ebe\' Uygulaması
09.06.2026 10:55
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Anne adaylarına birebir destek sağlayan uygulama, gebelik sürecinde sağlık danışmanlığı sunuyor.

Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen 'Her Gebeye Ebe' uygulaması, Nevşehir'de anne adaylarına birebir destek sunmaya devam ediyor. Uygulama kapsamında kent genelinde bin 320 gebeye ulaşılırken, ilk gebeliğini yaşayan 205 anne adayına da ev ziyareti gerçekleştirildi.

'Doğal Olan Normal Doğum Eylem Planı' çerçevesinde hayata geçirilen proje kapsamında, gebelik heyecanı yaşayan anne adaylarına hamileliklerinin son üç ayında rehberlik edecek bir ebe görevlendiriliyor. Koordinatör ebeler, süreç boyunca anne adaylarına hem sağlık danışmanlığı hizmeti veriyor hem de doğuma hazırlık konusunda destek sağlıyor. Nevşehir İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen uygulama kapsamında, Toplum Sağlığı Merkezleri, İlçe Sağlık Müdürlükleri ve Sağlıklı Hayat Merkezlerinde görev yapan 16 koordinatör ebe aktif olarak hizmet veriyor. Programla özellikle riskli gebeler ve lohusalara ulaşılması hedeflenirken, sağlık hizmetlerinin ev ortamına taşınmasıyla anne ve bebek sağlığının korunmasına katkı sağlanıyor. Uygulama kapsamında Nevşehir İl Sağlık Müdürlüğü'nde görev yapan Koordinatör Ebe Hülya Karaca, gebe Burçin Kalfaoğlu'nu evinde ziyaret ederek gebelik süreci, doğuma hazırlık ve dikkat edilmesi gereken konular hakkında bilgilendirmede bulundu. Uygulamanın önemine değinen Hülya Karaca; "Bu sistem, gebelik sürecinde bireysel ihtiyaçlara göre danışmanlık sunarak anne ve bebek sağlığını korumada önemli rol oynuyor. Anne adayının kendini güvende hissetmesi ve sağlıklı bir doğum süreci geçirmesi için çalışıyoruz. Bilinçli anneler ve sağlıklı nesiller hedefliyoruz" dedi. Ziyaret sırasında anne adaylarına, Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen ve gebelikten doğuma kadar sürecin takip edilmesine imkan sağlayan 'Annelik Yolculuğu' mobil uygulaması hakkında da bilgi verildi. Haftalık bilgilendirmeler ve hatırlatmalar sunan uygulamanın, anne adaylarının gebelik sürecini daha bilinçli şekilde yönetmelerine yardımcı olduğu belirtildi.

Evinde ziyaret edilen Burçin Kalfaoğlu ise uygulamadan memnuniyet duyduğunu ifade ederek, yapılan bilgilendirmelerin kendisini daha güvende hissettirdiğini ve gebelik sürecini daha bilinçli geçirmesine katkı sağladığını söyledi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

Nevşehir, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Nevşehir'de 'Her Gebeye Ebe' Uygulaması - Son Dakika

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