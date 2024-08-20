Niğde'de Beyin Ölümü Gerçekleşen Hastanın Organları 4 Hastaya Umut Oldu - Son Dakika
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Sağlık

Niğde'de Beyin Ölümü Gerçekleşen Hastanın Organları 4 Hastaya Umut Oldu

Niğde\'de Beyin Ölümü Gerçekleşen Hastanın Organları 4 Hastaya Umut Oldu

Niğde'de tedavi gören bir hastanın beyin ölümü gerçekleşti ve organları 4 hastaya nakledildi. Organ bağışına onay veren aileye teşekkür eden doktorlar, hastaların şifalarına kavuşacaklarını belirtti.

20.08.2024 18:21
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NİĞDE'de tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen 59 yaşındaki hastanın organları, 4 hastaya umut oldu.

Beyin kanaması nedeniyle Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören hastanın beyin ölümü gerçekleşti. Ailesinin onayıyla hastanın 2 böbreği, karaciğeri ve 2 korneası, organ nakli bekleyen 4 hastaya gönderildi.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Organ Nakil Sorumlusu anestezi uzmanı Doç. Dr. Mustafa Kaçmaz, hastanın beyin ölümü gerçekleşince organlarının bağışlanması konusunda ailesiyle görüşüldüğünü söyledi. Organ bağışına onay veren aileye teşekkür eden Doç. Dr. Kaçmaz, "Aile, bu konuyu çok olumlu karşıladı. Bu sayede hastamızın şu an karaciğer ve böbreklerinin nakledilmesi imkanına kavuşuldu. Operasyon sonunda organları, Gaziantep ve Adana illerine göndereceğiz. Burada, uzun yıllardır bu organları bekleyen hastalara nakledilecek. O hastalar da şifalarına kavuşacak. İki böbreği, karaciğeri ve korneasını nakil için planladık. Şu an alıcıları da onları beklemekte" dedi.

SANKO Üniversitesi Hastanesi'nden Doç. Dr. Yücel Yüksel de "Bu acı haberi vermek ve organ bağışını kabul etmek, bu işin görünmeyen en önemli kısımlarından biri. Karaciğerini ve 2 böbreğini aldık. Böbreğin biri Adana'da takılacak. Karaciğer ve böbreği de Gaziantep'te takacağız" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Sağlık Niğde'de Beyin Ölümü Gerçekleşen Hastanın Organları 4 Hastaya Umut Oldu - Son Dakika

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