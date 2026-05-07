Niğde\'de Bilinçlendirme Çalışmaları

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları gerçekleştirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nce onaylanan, Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde Niğde Emniyet Müdürlüğü tarafından uygulamaya konulan 'Birlikte Her Şey Mümkün' isimli Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) kapsamında, Niğde merkezde bulunan 5 Şubat Anaokulu öğrencilerine yönelik temel güvenlik ve trafik kuralları hakkında eğitim verildi. Çalışmalar kapsamında ayrıca semt pazarları, parklar, cadde ve sokaklarda vatandaşlara yönelik bilgilendirme faaliyetleri de yürütüldü. Polis ekipleri tarafından vatandaşlara iletişim yoluyla dolandırıcılık, mal varlığına karşı işlenen suçlar, sosyal medya üzerinden yatırım dolandırıcılığı, araç kiralama dolandırıcılığı, sosyal medya alışveriş dolandırıcılığı ve IBAN numarası kiralamanın suç olduğu konularında uyarılarda bulunuldu. Ekipler; vatandaşlardan tanımadıkları numaralardan gelen çağrı ve mesajları dikkate almamalarını isterken, polis, jandarma, savcı veya herhangi bir kamu görevlisinin kesinlikle para talep etmeyeceğini hatırlattı.

Bilgilendirme çalışmaları kapsamında broşür dağıtımı da yapıldı. - NİĞDE