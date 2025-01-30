Sağlık

Niğde'de fermuar sistemiyle ambulansa yol verilmesi kamerada

NİĞDE - Niğde'de sürücülerin fermuar sistemiyle ambulansa yol vermesi ambulans şoförü tarafından kaydedildi.

Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne hasta sevk eden ambulans, Derbent istikametinden Şehitler Kavşağı'na yaklaştığı sırada trafiğin sıkışması nedeniyle sirenlerini açtı. Sireni duyan sürücüler, fermuar sistemini uygulayarak ambulansa yol verdi.

Söz konusu anlar, ambulans şoförü Osman Battal tarafından 'Yaşama yol ver' diyerek paylaşıldı. Niğdeli sürücülerin hastanın biran evvel hastaneye ulaşması için sergilediği tavır taktir topladı.