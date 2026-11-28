Niğde İl Sağlık Müdürlüğünün Mobil Sağlıklı Hayat Ekibi, Bağlama beldesinde kanser taramalarından çocuk gelişimi değerlendirmelerine kadar çeşitli sağlık hizmetlerini ücretsiz sundu.

Niğde İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışma kapsamında ekip, Bağlama beldesinde vatandaşlarla buluştu. Kent merkezine uzak belde ve köylerde yaşayan vatandaşların birinci basamak sağlık hizmetlerine erişiminin kolaylaştırılması amacıyla yapılan çalışmada beldede rahim ağzı ve kolorektal kanser taramaları yapıldı. Hekim tarafından sigara bırakma danışmanlığı, diyetisyen tarafından ise sağlıklı beslenme danışmanlığı verildi, koruyucu ağız ve diş sağlığı hizmeti sundu.

Çalışma kapsamında 2-6 yaş grubundaki çocukların büyüme ve gelişimi değerlendirilerek ailelerine bilgi verildi. Evde sağlık hizmeti alan hastaların ve yaşlıların sağlık durumları da uzman hekim tarafından değerlendirildi.