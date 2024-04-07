Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi\'ne kalıcı ruhsat verildi

Bahar Yorgunluğuyla Başa Çıkmak İçin Uzmanlardan Öneriler

Nisan ayının gelmesiyle birlikte artan hava sıcaklıkları nedeniyle vatandaşlarda bahar yorgunluğu görülmeye başlandı. Baharın getirdiği iklimsel değişikliklerle başa çıkmak için bireylerin düzenli bir rutin oluşturması gerektiğini söyleyen Tokat Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Erdem, "Bu durumdaki vatandaşların kendilerini destekleyici aktivitelere yönelmeleri gerekiyor. Bu sayede, bahar yorgunluğunun etkileri en aza indirilerek uyum süreci kolaylaşabilir" dedi. Bahar mevsimi özellikle bir adaptasyon dönemi olarak karşımıza çıkıyor. Kışın getirdiği yoğun çalışma temposundan sonra, bahara geçişte bireylerde bir yorgunluk hissi oluşabiliyor. Uzmanlara göre, bahar mevsimine uyum sağlamak için bireylerin öncelikle bir rutin oluşturmaları öneriliyor. Ayrıca bazı karakteristik özelliklerin, iklimsel değişikliklere karşı tepkileri farklılık gösterebiliyor.