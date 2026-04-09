Nörogenetik Kongresi Bursa\'da Başladı

Türk Nöroloji Derneği Nörogenetik ve Nörometabolik Hastalıklar Çalışma Grubu tarafından düzenlenen ve 12 Nisan'a kadar devam edecek kongrede, nörogenetik ve nörometabolik hastalıkların tanı, takip ve tedavisindeki güncel gelişmeleri, ulusal ve uluslararası uzmanların katkılarıyla bütüncül bir bakış açısıyla ele alınacak.

Kongre Başkanlığını Prof. Dr. Hacer Durmuş Tekçe'nin yaptığı etkinliğin ilk gününde nadir hastalıklar alanında çalışan farklı branşlardan akademisyenlerin katılımı ile 12. Nadir Hastalıklar Okulu gerçekleştirildi.

4 gün devam edecek 3. Nörogenetik ve Nörometabolik Hastalıklar Kongresi'nde yurtdışından alanında uzman 5 akademisyenin de katılımı ile 16 panel, 3 uydu sempozyum, 7 sözel bildiri oturumu düzenlenecek. - BURSA