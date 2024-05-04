Nörolojik hastalıkları elektrik uyarısıyla tedavi eden cihaz geliştirildi - Son Dakika
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Sağlık

Nörolojik hastalıkları elektrik uyarısıyla tedavi eden cihaz geliştirildi

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Hitit Üniversitesi'nde yürütülen bir proje kapsamında, nörolojik hastalıkları elektrik uyarısıyla tedavi edebilen bir cihaz geliştirildi. Bu cihaz sayesinde epilepsi ve nöropatik hastalarının ilaç kullanmadan tedavi edilmesi hedefleniyor. Cihazın yerli ve milli olarak üretildiği belirtilirken, yurt dışına göre 50 kat daha az maliyetle üretilebildiği ifade edildi.

04.05.2024 08:11
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Nörolojik hastalıkları elektrik uyarısıyla tedavi eden cihaz geliştirildi

Cihazla epilepsi ve nöropatik hastalarının da tedavi edilmesi amaçlanıyor

ÇORUM - Hitit Üniversitesinde yürütülen proje ile nörolojik hastalıkları elektrik uyarısıyla tedavi edebilen cihaz geliştirildi.

Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi Doktor Öğretim Üyesi Güven Akçay, nörolojik hastalıkları ilaçsız tedavi edebilmek amacıyla çalışma başlattı. Makine ve İmalat Teknolojileri alanında desteklenen proje çerçevesinde hastaları ilaçların toksik doz ve yan etkisine maruz kalmadan tedavi edebilecek yerli ve milli cihaz üretildi. Cihazın geliştirilmesi için yürütülen çalışmalarda Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Fatih Işık ve Doktor Öğretim Üyesi Serkan Dişlitaş yer aldı.

Doktor Öğretim Üyesi Güven Akçay, geliştirdikleri cihaz ile beyne her hangi bir cerrahi operasyon yapılmadan beyindeki oluşacak olan elektrik uyarısıyla nörolojik rahatsızlıkları tedavi etmeyi amaçladıklarını söyledi.

Nöromodülasyon (sinir dokularının yeniden düzenlenmesi) yönteminde 1950'li yıllardan itibaren ses, elektrik uyarısı ve manyetik uyarılardan faydalanmaya başlandığını ifade eden Akçay, bu tedavi yönteminin invaziv ve non-invaziv olarak iki şekle ayrıldığını kaydetti.

Akçay, non-invaziv (kesi yapılmadan) olarak adlandırılan; beyne her hangi bir cerrahi operasyon yapılmayan tedavi yönteminde beyinde oluşacak elektrik uyarısıyla tedavinin amaçlandığını belirterek 2000'li yıllardan sonra bu tedavi yönteminin klinikte yer almaya başladığını ifade etti.

"Beyine elektrik uyarısı vererek tedavinin gerçekleştirilmesini hedefliyoruz"

Geliştirdikleri cihaz ile beyne elektrik uyarısı vererek tedavinin gerçekleştirilmesinin hedeflendiğine dikkat çeken Akçay, şunları söyledi: "Beyne elektrik uyarısı vererek yapacağımız bu tedavi yöntemini diğer tedavi yöntemleriyle kıyasladığımız zaman; örneğin ilaçlarda toksik doz veya yan etkisi gibi durumlar olurken bu tedavi yönteminde ise yan etkisi diğerlerine göre neredeyse yok denecek kadar çok az olup avantajları, tedavi etkinliği daha yüksektir. Klinik çalışmalara daha fazla ihtiyaç olduğundan dolayı ekibimizin geliştirmiş olduğu cihazla yapılan tedavi yönteminin preklinik çalışmaları tamamlanmış olup şimdi ki aşamalarımızda ise klinikteki çalışmalarımızı özellikle epilepsi, nöropatik hastalarında Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi Doktor Öğretim Üyesi Sinan Eliaçık hocamız ile uygulamayı amaçlamaktayız."

Yurt dışına göre 50 kat daha az maliyetle üretebiliyoruz

Geliştirilen cihazın tamamen yerli ve milli olduğunu vurgulayan Akçay, "Yurt dışında üretilen cihazların Türkiye'ye maliyeti ortalama 30 bin dolar civarında. Yerli üretim olanlarda ise yaklaşık maliyet 5-6 bin dolar civarında. Biz ise cihazı yurt dışına göre 50 kat daha az maliyetle üretebiliyoruz. Yapmış olduğumuz cihazı diğerlerinden farklı olacak şekilde ürettik. Sabit bir akım vermek yerine beyindeki elektrik direnci ve kafa direnci ölçülerek bu dirence uygun olan yani tedavideki etkin ilaç diye tabir edebileceğimiz gerçek elektrik değerini verip beyne modüle ederek hastalarımızın tedavisini amaçlıyoruz. Böylelikle sabit bir tedavi değil bireye özgü elektrik uyarısı vererek tedavi hedeflenmiş oluyor. Bu amaçla da tedavinin etkinliği daha da arttırmayı sağlamış oluyoruz." diye konuştu.

Kaynak: İHA

Hitit Üniversitesi, Epilepsi, Teknoloji, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Nörolojik hastalıkları elektrik uyarısıyla tedavi eden cihaz geliştirildi - Son Dakika

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