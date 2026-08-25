Obezite Merkezinde Sağlıklı Kilo Verme Başarıları - Son Dakika
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Obezite Merkezinde Sağlıklı Kilo Verme Başarıları

Obezite Merkezinde Sağlıklı Kilo Verme Başarıları
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Trabzon'daki obezite merkezi, 1400 hastanın sağlıklı kilo vermesine destek oldu.

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde 2019'dan bu yana hizmet veren Obezite Merkezi, uzman hekim gözetiminde bugüne kadar başvuran 1400 hastanın sağlıklı bir şekilde kilo vermesini sağladı.

Trabzon Üniversitesi Tıp Fakültesi Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Numune Kampüsü'ndeki merkez, sağlıklı kilo vermek isteyen obeziteli bireylere destek veriyor.

Vücut kitle indeksi 30 ve üzeri olan obeziteli bireyler, merkeze başvurmalarının ardından birçok tetkikten geçiriliyor.

Uzman hekim, diyetisyen, psikolog ve fizyoterapistin de görev yaptığı merkeze bugüne kadar başvuran 1400 hasta sağlıklı bir şekilde kilo verme imkanı buldu.

Merkezin sorumlu hekimi Dr. Öğr. Üyesi Burcu Aykanat Yurtsever, AA muhabirine, 7 yıldır multidisipliner bir anlayışla hizmet verdiklerini söyledi.

Yurtsever, merkeze her ilçeden hastaların başvurduğunu belirterek, "Bu da bizim için çok gurur verici. Aynı zamanda bölgemizde bu merkeze duyulan güvenin ve ihtiyacın da bir göstergesi. Bu açıdan da çok mutluyuz. Burada ücretsiz bir şekilde tedavilerini yaptırabilirler. İlk geldikleri zaman uzman hekim nezaretinde bilgileri ve şikayetleri alınıyor, fizik muayeneleri yapılıyor." dedi.

Hastaların birçok tetkikten geçtiğini dile getiren Yurtsever, böylece takip ve tedavi planı oluşturulduğunu aktardı.

Yurtsever, obezitenin diyabet ve kalp damar hastalıkları başta olmak üzere uyku apnesi, kısırlık, depresyon gibi hastalıklara yol açtığını, bu nedenle erken dönemde tanı konulup, tedavi edilmesi gerektiğini ifade etti.

Kısa sürede kilo vermek hastalıklara yol açabiliyor

Sosyal medyadaki diyetleri önermediklerini, merkeze gelen hastalara 9 aylık süreçte sağlıklı kilo vermeleri için destek olduklarını dile getiren Yurtsever, "Çünkü bunlar kısa sürede çok fazla kilo verdiriyor ancak bu sağlıklı bir kilo kaybı değil. Sonrasında, birçok sağlık sorununu da getirebiliyor." diye konuştu.

Yurtsever, hastaların 3 ayda kilolarının yüzde 5 ila 10'unu vermelerinin sağlıklı olacağını aktardı.

"Hızlı bir şekilde beslenmeye çalışıyoruz"

Karadenizlilerin çalışkanlıklarıyla ön plana çıkmasına rağmen yapılan ölçümlerde Türkiye'nin en kilolu bölgelerinden biri olduğunu vurgulayan Yurtsever, şunları kaydetti:

"Dağda, bayırda, köylerde kadınımız çalışıyor ama kendimize bakmıyoruz, önem vermiyoruz. Çok hızlı bir şekilde beslenmeye çalışıyoruz. Hemen bahçe işine gideceğiz. Hızlıca bir kuymak yapalım. Genelde enerjisi yüksek, karbonhidrat oranı yüksek şeyleri yemeyi tercih ediyoruz. Ayrıca fiziksel aktivitemiz de sadece bahçe işleri. Hastalarımızın normalde ekstradan yürüyüş de yapmaları gerekiyor ama bunu da çok ihmal ediyorlar. Ben buna bağlıyorum biraz kilo artışını."

Yurtsever, ücretsiz hizmet veren merkeze genellikle kadınların başvurduğunu belirterek, kişilerin fiziksel aktivitelerini artırıp yürüyüş yapmaları konusunda tavsiyelerde bulundu.

Arkadaşının tavsiyesiyle 6 ay önce merkeze gelen Hülya Günaydın, kendisini tanımak için çıktığı yolda aradan geçen zaman içerisinde doğru karar verdiğini anladığını söyledi.

Günaydın, 15 kilogram verdiği için mutlu olduğunu ve merkezi herkese tavsiye ettiğini ifade ederek, "Keşke daha önce tanışsaydık. Belki vücudumuz bu kadar yara almazdı yaşadıklarımızdan, yediklerimizden. 'Acıktık' diyoruz. Aslında acıktığımız için yemiyorduk bütün yediklerimizi. Duygusal eksikliklerimizi, yaralarımızı yiyerek tatlandırmaya çalıştık ama yaralarımız da iyileşmedi. Daha çok yara açıldı açıkçası." dedi.

119 kilogram ağırlığıyla merkeze başvuran ve 22 kilogram zayıflayan 46 yaşındaki Cemile Çağılcı da çok zor karar vererek geldiği merkezde öğrendikleri sayesinde günlük işlerini, yürüyüşünü ve sporunu yapabildiğini anlattı.

Çağılcı, obezite hastalarının merkeze başvurmalarını tavsiye ederek, "Keşke bir sene önce gelseydim. Korkulacak bir durum yok. Ortam iyi, doktorlarımız var. Psikolojik destek alıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Sağlık Obezite Merkezinde Sağlıklı Kilo Verme Başarıları - Son Dakika

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