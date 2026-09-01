Ödemiş'te kahvehane sahibi Mehmet Çetin'in düzenlediği 36'ncı kan bağışı kampanyasına 110 kişi katıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ödemiş'te kahvehane sahibi Mehmet Çetin'in düzenlediği 36'ncı kan bağışı kampanyasına 110 kişi katıldı

Ödemiş\'te kahvehane sahibi Mehmet Çetin\'in düzenlediği 36\'ncı kan bağışı kampanyasına 110 kişi katıldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Ödemiş ilçesinde kahvehane işleten Üç Eylül Mahallesi Muhtarı Mehmet Çetin, 2016'da başlattığı kan bağışı kampanyasının 36'ncısını düzenledi. Türk Kızılay'ın projesiyle yürütülen kampanyaya 110 kişi katıldı ve bağışçılara hediye verildi. Çetin, bugüne kadar 3 bin kişiyi kan bağışına teşvik ettiğini belirtti.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde kahvehanesinde 36'ncı kez kan bağışı kampanyası düzenleyen 58 yaşındaki Mehmet Çetin, Türk Kızılay'a desteğini sürdürdü.

Üç Eylül Mahallesi Muhtarı Çetin, 2016 yılında mahalledeki kahvehanesinde başlattığı kampanya için sosyal medya hesabından çağrıda bulundu.

Türk Kızılay'ın "Mahallenin Gücü Kan Bağışıyla Büyür" projesi işbirliğiyle yürütülen kampanyaya 110 kişi katıldı.

Kahvehanede kurulan kan verme merkezinde gönüllüler, kan bağışında bulundu.

Çetin, hayırseverlerin desteğiyle kan veren kişilere çekilişle çeşitli hediyeler takdim etti.

Türk Kızılay tarafından ise vatandaşlara termos ve içeceklerin bulunduğu termal çanta hediye edildi.

"3 bin bağışçımızı teşvik ettik"

Mehmet Çetin, AA muhabirine, 36'ncı kez düzenlenen kan bağışına yoğun bir katılım olduğunu söyledi.

Kan bağışının insan hayatı için önemli olduğunu vurgulayan Çetin, "Bugüne kadar toplamda 3 bin bağışçımızı buna teşvik ettik. Bundan sonra da yılın belli günlerinde özellikle Türk Kızılay'ın kan merkezinde, kan stoklarının azaldığı anlarda yine kahvehanede bu kan bağışlarını sürdüreceğiz." dedi.

Kampanyaya 25'inci kez katılarak desteğini sürdüren Davut Elmalı, "Kahvehane sahibinin sosyal medya üzerinden duyurmasıyla kan bağışçılarının bir araya gelerek Kızılay'a destek olmalarının iyi bir katkı olduğunu düşünüyorum." ifadesini kullandı.

İrem Tutar ise 9'uncu kez kan bağışında bulunduğunu ve ailesiyle birlikte kampanyaya katıldığını belirtti.

Kaynak: AA

Sahibinden, Kızılay, Hediye, Ödemiş, Sağlık, Eylül, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Ödemiş'te kahvehane sahibi Mehmet Çetin'in düzenlediği 36'ncı kan bağışı kampanyasına 110 kişi katıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Raylarda yeni rekor Türkiye’nin milli treni hız sınırlarını zorladı Raylarda yeni rekor! Türkiye'nin milli treni hız sınırlarını zorladı
Zelenski kritik tarihi açıkladı: Pek çok şey değişecek Zelenski kritik tarihi açıkladı: Pek çok şey değişecek
“Para var huzur var“ dedirten görüntü İçinden bakın kim çıktı "Para var huzur var" dedirten görüntü! İçinden bakın kim çıktı
Tarihi geçmiş ürünlere akılalmaz yöntem Tarihi geçmiş ürünlere akılalmaz yöntem
35 milyon araç sahibini ilgilendiriyor Yeni uygulama devreye girdi 35 milyon araç sahibini ilgilendiriyor! Yeni uygulama devreye girdi
TIR dorsesinin altında yakalanan Arif Kocabıyık adliyede: Kaçacağı yeri açıkladı TIR dorsesinin altında yakalanan Arif Kocabıyık adliyede: Kaçacağı yeri açıkladı

20:07
Adliyede ifade veren eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin mahkemeye sevk edildi
Adliyede ifade veren eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin mahkemeye sevk edildi
19:37
Korkulan oldu ABD, İran’ı yeniden vurmaya başladı
Korkulan oldu! ABD, İran'ı yeniden vurmaya başladı
19:16
Milletvekili Cemal Enginyurt’un danışmanı tutuklandı
Milletvekili Cemal Enginyurt'un danışmanı tutuklandı
19:10
Almanya, dron saldırısından Rusya’yı sorumlu tuttu Konsolosluğu kapatıyorlar
Almanya, dron saldırısından Rusya'yı sorumlu tuttu! Konsolosluğu kapatıyorlar
18:25
Facia “Geliyorum“ demiş İşte Girne’de alabora olan geminin bir gün önceki görüntüleri
Facia "Geliyorum" demiş! İşte Girne'de alabora olan geminin bir gün önceki görüntüleri
17:13
Trabzonspor’da Fatih Tekke dönemi resmen bitti
Trabzonspor'da Fatih Tekke dönemi resmen bitti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2026 20:24:16. #7.13#
SON DAKİKA: Ödemiş'te kahvehane sahibi Mehmet Çetin'in düzenlediği 36'ncı kan bağışı kampanyasına 110 kişi katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement