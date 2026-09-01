Ödemiş\'te kahvehane sahibi Mehmet Çetin\'in düzenlediği 36\'ncı kan bağışı kampanyasına 110 kişi katıldı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde kahvehanesinde 36'ncı kez kan bağışı kampanyası düzenleyen 58 yaşındaki Mehmet Çetin, Türk Kızılay'a desteğini sürdürdü.

Üç Eylül Mahallesi Muhtarı Çetin, 2016 yılında mahalledeki kahvehanesinde başlattığı kampanya için sosyal medya hesabından çağrıda bulundu.

Türk Kızılay'ın "Mahallenin Gücü Kan Bağışıyla Büyür" projesi işbirliğiyle yürütülen kampanyaya 110 kişi katıldı.

Kahvehanede kurulan kan verme merkezinde gönüllüler, kan bağışında bulundu.

Çetin, hayırseverlerin desteğiyle kan veren kişilere çekilişle çeşitli hediyeler takdim etti.

Türk Kızılay tarafından ise vatandaşlara termos ve içeceklerin bulunduğu termal çanta hediye edildi.

"3 bin bağışçımızı teşvik ettik"

Mehmet Çetin, AA muhabirine, 36'ncı kez düzenlenen kan bağışına yoğun bir katılım olduğunu söyledi.

Kan bağışının insan hayatı için önemli olduğunu vurgulayan Çetin, "Bugüne kadar toplamda 3 bin bağışçımızı buna teşvik ettik. Bundan sonra da yılın belli günlerinde özellikle Türk Kızılay'ın kan merkezinde, kan stoklarının azaldığı anlarda yine kahvehanede bu kan bağışlarını sürdüreceğiz." dedi.

Kampanyaya 25'inci kez katılarak desteğini sürdüren Davut Elmalı, "Kahvehane sahibinin sosyal medya üzerinden duyurmasıyla kan bağışçılarının bir araya gelerek Kızılay'a destek olmalarının iyi bir katkı olduğunu düşünüyorum." ifadesini kullandı.

İrem Tutar ise 9'uncu kez kan bağışında bulunduğunu ve ailesiyle birlikte kampanyaya katıldığını belirtti.