Of\'ta Kan Bağışı Kampanyası Düzenlendi

Sağlık

Trabzon'un Of ilçesinde kan bağışı kampanyası organize edildi.

Of Hacı Mehmet Bahattin Ulusoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kızılay ve Sosyal Dayanışma Kulübü öğrencileri, "birbirimize candan bağlıyız" sloganıyla kampanya düzenledi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu, Okul Müdürü Bülent Saka, bazı öğretmen ve veliler, okul bahçesinde konuşlanan Türk Kızılay'ın mobil kan alma aracında kan bağışladı.

Kabahasanoğlu, kendisinin de düzenli kan bağışçısı olduğunu belirterek, kampanyayı gerçekleştirenlere ve destekleyenlere teşekkür etti.