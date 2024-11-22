Of'ta Kan Bağışı Kampanyası Düzenlendi - Son Dakika
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Sağlık

Of'ta Kan Bağışı Kampanyası Düzenlendi

Of\'ta Kan Bağışı Kampanyası Düzenlendi

Of'ta Kızılay ve öğrencilerle kan bağışı kampanyası yapıldı, destekleyenlere teşekkür edildi.

22.11.2024 14:47
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Trabzon'un Of ilçesinde kan bağışı kampanyası organize edildi.

Of Hacı Mehmet Bahattin Ulusoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kızılay ve Sosyal Dayanışma Kulübü öğrencileri, "birbirimize candan bağlıyız" sloganıyla kampanya düzenledi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu, Okul Müdürü Bülent Saka, bazı öğretmen ve veliler, okul bahçesinde konuşlanan Türk Kızılay'ın mobil kan alma aracında kan bağışladı.

Kabahasanoğlu, kendisinin de düzenli kan bağışçısı olduğunu belirterek, kampanyayı gerçekleştirenlere ve destekleyenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Sağlık Of'ta Kan Bağışı Kampanyası Düzenlendi - Son Dakika

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