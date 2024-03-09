Sağlık

Öğrenciler öncülük etti, veliler kan bağışında bulundu

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 239 ünite kan bağışı yapıldı

MANİSA - Manisa'da düzenlenen 'Manisa sana kanım feda' projesi kapsamında Alaşehir ilçesindeki Celal Şükrü Sayınsoy İlkokulu bahçesinde kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Kızılay Manisa Kan Merkezi'ne 239 ünite kan bağışı yapıldı. Alaşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen 'Manisa Sana Kanım Feda' projesi ile Celal Şükrü Sayınsoy İlkokulu bahçesinde kurulan Kızılay çadırlarında 239 kişi kan bağışında bulundu. Kan bağışı projesinde Kızılay öğrencilere bere dağıttı. Katılımcılara çorba ikram edilen kampanyada vatandaşlar kan bağışında bulunabilmek için zaman zaman kuyruklar oluşturdu. 16 yatak ve 3 doktor ile alınan kan bağışlarında, Kızılay gönüllüleri ve gönüllü öğrenciler de görev aldı. Kan bağışı alanının düzenlenmesinde baştan sona görev yapan Alaşehir Kızılay Derneği Başkanı Nedim Yamak, Kızılay çadırlarını ziyaret eden Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Güneş kan bağışçılarına teşekkür etti.

Kadınlar büyük ilgi gösterdi

Düzenlenen kan bağışı kampanyasına özellikle kadınların büyük ilgi gösterdiği görüldü. Kan bağışında bulunan Meryem Akçakoca, "Kadınlar gününde kan verdiğim için çok mutluyum. Bir hayat kurtarayım dedim. İnşallah faydalı olmuşumdur" derken, Ayşe Arı, "Bir insanın işine yarayacağı için kan verdiğim için çok mutluyum. Bir insanın hayatını kurtaracağı için daha iyi. İnşallah devamı gelecek" dedi.

Elvan Muslu da, "Kan bağışında bulundum. Sağlığı yerinde olan bütün vatandaşlarımızın bu kampanyalara katılmalarını bekliyoruz. Çünkü bu çok önemli. Acil kana ihtiyacı olan, Allah düşürmesin başına gelmeyince gerçekten anlaşılmıyor. Kan bankalarımızın dolu olması gerekiyor. Bu nedenle bütün halkımızı kan bağışına bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Alaşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Güneş, "Bir defa kan veriyoruz üç faydası oluyor. Kan vermek alan içinde veren içinde iyi bir şey. Biz milli eğitim olarak bugünkü kan başını öğrencilerimize velilerimize duyurduk. 'Manisa sana kanım feda' Projesi kapsamında Manisa'nın 17 ilçesinde yürütülen proje Alaşehir'de de başarılı bir şekilde gerçekleştiriliyor. En çok kan bağışı bu okulumuzda yapılıyor emeği geçen tüm ekiplere teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu da, "Kan vermek çok kutsal bir iş. Bir hayata can vermek gibi başkasının nefesinin bittiği yerde ona nefes olmak gibi. Kan bağışında bulunduğunuz için teşekkür ediyoruz" dedi.

"Kan vermek, kemik iliğinin yağlanmasını önler, kan yapımını canlı tutar, kalp krizi riskini azaltır, baş ağrısı, stres, kaşıntı, tansiyon, alerjik reaksiyonlara iyi gelir, kan bağışı sonrası yeni kan hücreleri oluştuğundan, kişi canlılık kazanır" diyen Manisa Kızılay Kan Merkezi sorumlu doktorlarından Ayhan Öteyüzoğlu, "Bugün Celal Şükrü Sayınsoy İlkokulundayız. Katılım gayet iyi, kan bekleyen hastalarımızın derdine derman olacağız. 16 yatakta üç doktorla kan bağışı alıyoruz. Kan bağışını yönlendiren minik yavrularımıza da madalya ikramınız olacak. Allah emeği geçen herkesten razı olsun" dedi.

Alaşehir Kızılay Derneği Başkanı Nedim Yamak, okulda kan bağışına destek veren ve en çok aile getiren çocuklara değişik hediyeler verileceğini belirterek, katılımcılara ve destek veren herkese teşekkür etti.