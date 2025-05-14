Öğrencisini Heimlich ile Kurtaran Öğretmen

Boğazına cisim kaçan öğrencisini Heimlich müdahalesiyle böyle kurtardı

ŞIRNAK - Şırnak'ta okul bahçesinde boğazına cisim kaçan öğrenci, beden eğitimi öğretmenin Heimlich manevrasıyla kurtarıldı.

Şehri Nuh İlk ve Ortaokulu'nda bir öğrenci okul bahçesinde arkadaşları ile birlikte otururken boğazına kaçan yabancı cisim nedeni ile nefes almakta zorlandı. Arkadaşları durumu okul bahçesindeki beden eğitimi öğretmeni Murat Şenses'e bildirdi. Şenses, öğrenciye Heimlich manevrası uygulayarak hayatını kurtardı. Şırnak İl Milli Eğitim Müdürlüğü, olaya ilişkin sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Şehri Nuh Ortaokulu'nda boğazına yabancı cisim kaçan öğrencimize, Beden Eğitimi Öğretmenimiz Murat Şenses tarafından uygulanan Heimlich manevrası ile başarılı şekilde müdahale edilmiştir. Olay anında gösterilen soğukkanlılık ve profesyonel yaklaşım, ilk yardım bilgisinin hayati önemini bir kez daha ortaya koymuştur. Bu örnek davranışından dolayı öğretmenimizi tebrik eder, tüm eğitim camiamızı ilk yardım eğitimlerine katılmaya davet ederiz. Unutulmamalıdır ki; doğru ilk yardım uygulamaları hayat kurtarır" ifadelerine yer verdi.