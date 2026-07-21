OKB Görülme Sıklığı Artıyor - Son Dakika
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OKB Görülme Sıklığı Artıyor

OKB Görülme Sıklığı Artıyor
21.07.2026 09:30
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Psikolog Yılmaz, OKB'nin artış gösterdiğini, erken tanı ve tedavi ile kontrol altına alınabileceğini belirtti.

Obsesif kompülsif bozukluğun (OKB) görülme sıklığında son yıllarda artış olduğunu belirten Psikolog Ferahnaz Şeyma Yılmaz, "Takıntılı düşünceler ve tekrarlayıcı davranışlarla karakterize olan OKB, bireyin günlük yaşamını, sosyal ilişkilerini ve işlevselliğini önemli ölçüde etkileyebilir. Ancak erken tanı ve doğru tedaviyle kontrol altına alınması mümkündür" dedi.

Medical Park Ordu Hastanesi Psikolog Ferahnaz Şeyma Yılmaz, OKB hakkında açıklamalarda bulundu. Yapılan bilimsel çalışmaların son 10 yılda OKB'nin görülme sıklığında belirgin bir artışa işaret ettiğini ifade eden Psikolog Ferahnaz Şeyma Yılmaz, araştırmaların gelişmesiyle birlikte tedavi seçeneklerinin de çeşitlendiğini belirtti.

"Takıntılar günlük yaşamı etkiliyorsa dikkate alınmalı"

OKB'nin, kişinin isteği dışında zihnine gelen ve yoğun kaygıya neden olan düşünceler ile bu kaygıyı azaltmak amacıyla yapılan tekrarlayıcı davranışlardan oluştuğunu söyleyen Yılmaz, "Obsesyonlar, kişinin istemese de zihnine gelen, yineleyici düşünce, dürtü veya imgelerdir. Kompülsiyonlar ise bu düşüncelerin oluşturduğu kaygıyı azaltmak amacıyla yapılan tekrarlayıcı davranışlar ya da zihinsel eylemlerdir. Bir kişinin OKB tanısı alabilmesi için obsesyonların, kompülsiyonların veya her ikisinin bir arada bulunması ve bunların günün önemli bir bölümünü kaplayarak yaşam kalitesini olumsuz etkilemesi gerekir" ifadelerine yer verdi.

"Çocuklarda da görülebiliyor"

Obsesif kompülsif bozukluğun yalnızca yetişkinlerde değil, çocuklarda da görülebildiğini belirten Psikolog Ferahnaz Şeyma Yılmaz, "Küçük yaştaki çocuklar yaşadıkları takıntıları ya da tekrarlayıcı davranışların nedenini ifade etmekte zorlanabilir, bu yüzden ailelerin çocuklarda gözlenen alışılmadık ve sürekli tekrar eden davranışları dikkatle takip etmeleri gerekmektedir" diye konuştu.

Farklı ruhsal hastalıklarla birlikte seyredebilir

OKB'nin bazı durumlarda tek başına görülebileceğini, bazı durumlarda ise başka psikiyatrik rahatsızlıklara eşlik edebileceğini belirten Yılmaz, depresyon, anksiyete bozuklukları, bipolar bozukluk, şizofreni, kişilik bozuklukları, fobiler, beden dismorfik bozukluğu ve yaygın anksiyete bozukluğunun eşlik edebilen rahatsızlıklar arasında yer aldığını ifade etti.

"Tedavi süreci sabır ve iş birliği gerektiriyor"

Tedavi sürecinde hastanın ve ailesinin önemli bir rol üstlendiğini ifade eden Psikolog Yılmaz, şu değerlendirmede bulundu:

"OKB, zaman zaman tedaviye direnç gösterebilen, sabır gerektiren bir bozukluktur. Ancak günümüzde uygulanan bilimsel tedavi yöntemleri sayesinde başarılı sonuçlar elde edilebilmektedir. Tedavi sürecinde yalnızca bireyin değil, ailesinin ve yakın çevresinin de destekleyici bir yaklaşım benimsemesi önemlidir. Hastalığı tetikleyebilecek tutumlardan kaçınılması ve uzman önerilerine uyulması, tedavinin başarısını artırmaktadır."

"Erken tanı tedavi başarısını artırıyor"

Takıntılı düşünceler ve kontrol edilemeyen tekrarlayıcı davranışların günlük yaşamı etkilemeye başlaması halinde vakit kaybetmeden bir ruh sağlığı uzmanına başvurulması gerektiğini vurgulayan Yılmaz, erken tanı ve uygun tedavi ile OKB belirtilerinin kontrol altına alınabileceğini ve bireylerin sağlıklı, üretken bir hayat sürdürebileceğini belirtti. - ORDU

Kaynak: İHA

Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık OKB Görülme Sıklığı Artıyor - Son Dakika

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