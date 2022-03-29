Ölümün kıyısında şifa arıyorlar - Son Dakika
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Ölümün kıyısında şifa arıyorlar

29.03.2022 13:43

Ölümün kıyısında şifa arıyorlar Siirt'in Tillo ilçesi Hatrant köyünde her yıl olduğu gibi bu yıl da yüksek rakımlı dağ yamaçlarında yetişen Soryaz bitkisi için köylüler, 10 kilometre yol kat ederek tehlikeli yamaçlarda şifa arıyor.

Ölümün kıyısında şifa arıyorlar

SİİRT - Siirt'in Tillo ilçesi Hatrant köyünde her yıl olduğu gibi bu yıl da yüksek rakımlı dağ yamaçlarında yetişen Soryaz bitkisi için köylüler, 10 kilometre yol kat ederek tehlikeli yamaçlarda şifa arıyor.

Vatandaşlar, mart ve nisan aylarında dağlara çıkıp topladıkları soryaz bitkisini evlerine getirip tüketiyor. Bu bitkinin birçok hastalığa iyi geldiğini dile getiren köylülerden Cemil Beydoğan, her yıl bu vakitlerde dağ yamaçlarına inerek bu otu topladıklarını söyledi. Beydoğan, her yerde bulunamayan bu soryazın sadece Siirt ve çevre illerde yetiştiğini, ölümü göze alarak dağ yamaçlarında bu otu topladıklarını ifade etti.

Sabahın ilk ışıklarıyla yola çıkan köylüler, akşam saatlerine kadar dağlarda topladıkları soryazları evlerine getirip şifa niyetine tüketiyorlar.

Ölümün kıyısında şifa arıyorlar
Ölümün kıyısında şifa arıyorlar
Ölümün kıyısında şifa arıyorlar

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Tillo, Siirt, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Ölümün kıyısında şifa arıyorlar - Son Dakika


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