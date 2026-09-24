Onkolog Aktaş, kanser hastalarına 38 derece ateşte sağlık ekibine ulaşmalarını istedi

Medical Point Gaziantep Hastanesi Tıbbi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Gökmen Aktaş, kanser tedavisi alan hastaların sonbahar ve kış aylarında solunum yolu enfeksiyonlarının daha sık görülmesi nedeniyle enfeksiyonlara karşı daha dikkatli olması gerektiğini belirterek, tedavi sürecinde beslenme, yeterli sıvı tüketimi ve günlük yaşam alışkanlıklarının önemine dikkat çekti.

Kanser tedavisi sırasında bağışıklık sisteminin baskılanabileceğini ifade eden Doç. Dr. Gökmen Aktaş, hastaların ateş, titreme, öksürük, nefes darlığı ve genel durum değişikliği gibi belirtileri göz ardı etmemesi gerektiğini söyledi.

Doç. Dr. Gökmen Aktaş, "Kanser tedavisi alan hastalarımızda enfeksiyonlar daha ağır seyredebilir. Özellikle kemoterapi sonrasında bağışıklık hücrelerinin sayısında geçici düşüşler yaşanabilir. Özellikle 38C ve üzeri ateş, titreme, öksürük, nefes darlığı veya belirgin halsizlik gibi şikayetler ortaya çıktığında hastalarımızın kendi kendine ilaç kullanmak yerine gecikmeden takip eden sağlık ekibiyle iletişime geçmeleri gerekir" dedi.

"Enfeksiyonlardan korunmak için günlük önlemler önemli"

Enfeksiyonlardan korunmada günlük yaşamda alınabilecek basit önlemlerin önemine dikkat çeken Doç. Dr. Gökmen Aktaş, el hijyenine özen gösterilmesi ve enfeksiyon riski bulunan ortamlara karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti.

Doç. Dr. Gökmen Aktaş, "Özellikle sonbahar ve kış aylarında el hijyenine dikkat edilmesi, solunum yolu enfeksiyonu bulunan kişilerle yakın temastan mümkün olduğunca kaçınılması ve kapalı, kalabalık ortamların iyi havalandırılması önemlidir. Kanser tedavisi alan hastalarda mevsimsel grip aşısı da hastanın tedavisi ve bağışıklık durumu göz önünde bulundurularak takip eden hekimle birlikte planlanmalıdır" ifadelerini kullandı.

"Beslenme tedavi sürecinin önemli bir parçası"

Tedavi sürecinde yeterli ve dengeli beslenmenin önemine de değinen Doç. Dr. Aktaş, hastaların tek tip beslenme programlarından ve bilimsel dayanağı olmayan diyetlerden uzak durması gerektiğini belirtti.

Doç. Dr. Gökmen Aktaş, "Kanser tedavisi sırasında yeterli enerji ve protein alımı, hastanın genel durumunun korunması açısından önem taşıyor. İştahsızlık, bulantı, ağız yaraları veya yutma güçlüğü gibi sorunlar beslenmeyi etkileyebilir. Böyle durumlarda hastanın beslenme düzeni kişisel ihtiyaçlarına göre yeniden değerlendirilmelidir. Özellikle sosyal medyada önerilen ve 'kanseri tedavi ettiği' iddia edilen kısıtlayıcı diyetler veya takviyeler konusunda mutlaka hekim görüşü alınmalıdır" şeklinde konuştu.

"Yeterli sıvı tüketimi ihmal edilmemeli"

Sonbahar ve kış aylarında havaların serinlemesiyle birlikte susama hissinin azalabileceğine dikkat çeken Doç. Dr. Gökmen Aktaş, yeterli sıvı tüketiminin önemini vurguladı.

Doç. Dr. Gökmen Aktaş, "Hastalarımızın gün içerisinde yeterli sıvı tüketmesi önemli. Ancak sıvı ihtiyacı her hastada aynı değildir. Özellikle böbrek, kalp veya başka kronik hastalıkları bulunan kişilerin günlük sıvı tüketimi konusunda kendi hekimlerinin önerilerine uymaları gerekir" ifadelerini kullandı.

"Günlük yaşam mümkün olduğunca korunmalı"

Kanser tedavisi gören hastaların kendilerini tamamen sosyal yaşamdan izole etmelerinin her zaman gerekli olmadığını belirten Doç. Dr. Aktaş, hastanın genel durumuna uygun şekilde günlük hareketliliğin sürdürülmesinin önemli olduğunu söyledi.

Doç. Dr. Gökmen Aktaş, "Hastalarımızın tedavi sürecinde yeterli dinlenmeye zaman ayırması kadar, kendilerini iyi hissettikleri ölçüde günlük aktivitelerini sürdürmeleri de önemlidir. Hafif yürüyüşler ve kişinin durumuna uygun fiziksel aktiviteler genel iyilik haline katkı sağlayabilir. Ancak aktivite düzeyi mutlaka hastanın genel sağlık durumu ve aldığı tedaviye göre belirlenmelidir" dedi.

"Her hastanın tedavi süreci farklıdır"

Kanser tedavisi gören hastaların sonbahar-kış döneminde alması gereken önlemlerin hastalığın türüne, uygulanan tedaviye ve kişinin genel sağlık durumuna göre değişebileceğini belirten Doç. Dr. Gökmen Aktaş, hastaların hekimlerinin önerilerini dikkate almasının önemine dikkat çekti.

Doç. Dr. Aktaş, "Kanser tedavisinde her hastanın süreci kendine özgüdür. Bu nedenle beslenme, fiziksel aktivite, enfeksiyonlardan korunma ve günlük yaşamla ilgili öneriler de kişiye göre değişebilir. Hastalarımızın tedavilerini aksatmaması, planlanan kontrollerine devam etmesi ve yeni ortaya çıkan şikayetleri hekimleriyle paylaşması tedavi sürecinin sağlıklı şekilde ilerlemesi açısından önemlidir" diye konuştu.