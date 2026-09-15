Onkolog Eren\'den prostat kanseri uyarısı, ailesinde öykü olanlar 45 yaşında taranmalı

Türk Tıbbi Onkoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Tülay Eren, "Prostat kanseri sadece yaşlı erkeklerin hastalığı değildir, gençlerde de görünebilir. Ailesinde prostat kanseri olanların mutlaka bir üroloğa giderek ya da bir aile hekimine giderek tarama programına girmesi gerekir" dedi.

Türk Tıbbi Onkoloji Derneği tarafından 'Prostat Kanseri Farkındalık Ayı' ve '15 Eylül Prostat Kanseri Farkındalık Günü' kapsamında basın toplantısı düzenlendi. Johnson&Johnson'ın desteğiyle yapılan toplantıda, Türkiye'de ve dünyada prostat kanseri güncel verileri, tarama yöntemleri, doğru bilinen yanlışlar ve erken tanının önemi ele alındı.

"Yüksek riskli olan hastalarda 45 yaşından sonra test yapmak gerekiyor"

Türk Tıbbi Onkoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Tülay Eren, prostat kanserinin Türkiye'de en sık görülen ikinci kanser olduğunu belirterek, birinci sırada akciğer kanserinin olduğunu söyledi. Eren, prostat kanserinin erken evrede tanı alabildiğini aktararak, "Prostat kanserini özellikle PSA testi dediğimiz bir kan testi ile erkenden teşhis edebilme imkanımız mevcut. Her hastaya değil ama ailesinde risk faktörü olan ya da birtakım semptomları olan bir hastaya bir doktor eşliğinde mutlaka 50 yaşından sonra, yüksek riskli olan hastalarda ise 45 yaşından sonra test yapmak gerekiyor. Yüksek riskli olan hastaları tanımlamam gerekirse ailesinde prostat kanseri olan, bunun dışında meme kanseri, yumurtalık kanseri, pankreas kanseri gibi birbiriyle alakalı olabilecek kanserleri olan hastaları mutlaka 45 yaşından sonra tarama konusunda uyarmak gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"Prostat kanseri sadece yaşlı erkeklerin hastalığı değildir"

Ailesinde kanser öyküsü olan kişilerin mutlaka tarama programına girmesi gerektiğinin altını çizen Eren, "Prostat kanseri sadece yaşlı erkeklerin hastalığı değildir, gençlerde de görünebilir. Ailesinde prostat kanseri olanların mutlaka bir üroloğa giderek ya da bir aile hekimine giderek tarama programına girmesi gerekir. İdrarda kan gördüğümüz zaman da bir şey olmaz demeyelim mutlaka bir kontrolden geçmemiz gerekiyor" açıklamasında bulundu.

"Erken tanı bütün kanserlerde olduğu gibi prostat kanserinde de hayat kurtarır"

Dernek olarak bütün kanserlerle ilgili vatandaşları bilgilendirmeye çalıştıklarını ve bu anlamda çalışmalar yürüttüklerini vurgulayan Eren, "Prostat kanseri erken teşhis edildiğinde çok iyi tedavi edilen bir hastalık. Şu anda ulusal tarama programımızda prostat kanseri taramamız yok. Ama yüksek riskli hastalarda ve 50 yaşın üzerinde semptomu olan hastalarda mutlaka bir doktora giderek prostat kanseri testinin, PSA testinin yapılmasını öneriyoruz. Erken tanı bütün kanserlerde olduğu gibi prostat kanserinde de hayat kurtarır" şeklinde konuştu.

Gazi Üniversitesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fatih Gürler ise, prostat kanserinin erken evre ve ileri evre olarak ikiye ayrıldığını dile getirerek, "Erken evrelerde daha çok cerrahi ve radyo terapinin ağırlıklı olduğu bir tedavi yönetimi mevcuttur. İleri evrelerde ise hormonal tedaviler, hedefe yönelik hormonal tedaviler, yeni nesil hormonal tedaviler, kemoterapiler, radyo ligand tedaviler, lütesyun bunlara bir örnektir" ifadelerine yer verdi.

Bilimsel dayanağı olmayan ürünler tedaviyi geciktirebiliyor

Hastaların iyileşmek için farklı arayışlara girebildiğine dikkati çeken Gürler, "Bilimsel dayanağı olmayan önerilere tevessül edebiliyorlar. Böyle durumlarda doğal veya zararsız gibi düşündükleri tedavilerin, bilimsel olarak kanıtlanmış kanser tedavisini geciktirebileceği, hatta etkisini azaltabileceği ve bazen hastalarda ciddi organ bozukluklarına sebep olabileceğini bilmek lazım. Beslenme olarak tüm kanser tedavilerinde olduğu gibi, yine dengeli beslenme ve bitkisel ürünlerden uzak durmayı tavsiye ediyoruz. Sosyal medyadan hastaların kansere destek tedavi, fevkalade tedavi, kemoterapi dışı tedavi, kansere tek çözüm gibi bitkisel ürünlere tevessül edecek, araştırmalar yaptığını görüyoruz. Bunların hepsi aslında bilimsel dayanağı olmayan, Türk Tıbbi Onkoloji Derneği'nin de bunlarla hukuki mücadele ettiği tedavi önerileridir. Bu konuya özellikle dikkat etmelerini rica ediyoruz hastalarımıza" dedi.

"Prostat kanseri erken yaşlarda da ortaya çıkabilir"

Gürler, Prostat Kanseri Farkındalık Günü'ne ilişkin, "Prostat Kanseri Farkındalık Günü'nde belki verilmesi gereken en önemli mesaj, prostat kanserinin bir ileri yaş hastalığı olmadığı, erken yaşlarda da ortaya çıkabileceği, bu nedenle erken tanının ve doğru tedavinin hayat kurtarıcı olduğunu vurgulamak isterim" ifadelerini kullandı.