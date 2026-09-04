Onkoloji Kongresi 17-19 Eylül\'de Adana\'da yapılacak, son tedavi yöntemleri ele alınacak

Medikal ve cerrahi onkoloji alanındaki güncel gelişmelerin ele alınacağı Onkoloji Kongresi, Türkiye'nin farklı bölgelerinden alanında uzman bilim insanlarının katılımıyla 17-19 Eylül'de Adana'da gerçekleştirilecek.

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi, Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi işbirliğinde düzenlenecek kongre, kentteki bir otelde yapılacak.

ÇÜ Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Gürhan Sakman, AA muhabirine, kongrenin ulusal katılımlı olacağını söyledi.

Bilimsel oturumlara Türkiye'nin farklı bölgelerinden kendi branşlarında söz sahibi öğretim üyelerinin katılacağını belirten Sakman, kongrede onkoloji alanındaki yeni tanı ve tedavi yöntemleri, güncel bilimsel çalışmalar ve kanser hastalıklarının geleceğine ilişkin gelişmelerin ele alınacağını ifade etti.

Sakman, gelişmelerin kongre aracılığıyla sağlık çalışanlarına aktarılacağını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Ulusal katılımlı, çok geniş bir program hazırladık. Beslenme, hemşirelik, ileri onkoplastik, ileri cerrahi teknikler ve Whipple (pankreas kanseri ameliyatı) gibi kurslarımızın yer aldığı, donanımlı eğitmenlerin katılacağı iyi bir kurs programımız var. Onkoloji alanında da çok ciddi, çok hızlı gelişmeler oluyor. Bunları tek tek takip etmek, zaman ve imkan açısından bazen mümkün olmayabiliyor. Bölge cerrahlarına son gelişmeleri ve güncel durumu genişçe inceleyerek aktarmış olacağız."

Sakman, 17-19 Eylül'de gerçekleştirilecek kongrenin onkolojik hastalıkların tanı ve tedavisine önemli katkılar sağlayacağını kaydetti.