Ordu'da sağlıklı yaşam yürüyüşü - Son Dakika
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Ordu'da sağlıklı yaşam yürüyüşü

18.05.2022 18:11

Ordu'da sağlıklı yaşam yürüyüşü ORDU - Ordu'da, Sağlık Bakanlığı tarafından başlatılan Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı çerçevesinde 'sağlıklı yaşam yürüyüşü' düzenlendi.

Ordu'da sağlıklı yaşam yürüyüşü

ORDU - Ordu'da, Sağlık Bakanlığı tarafından başlatılan Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı çerçevesinde 'sağlıklı yaşam yürüyüşü' düzenlendi.

Altınordu ilçesi Tayfun Gürsoy Parkı'nda gerçekleştirilen etkinlik, öğrenciler tarafından sunulan halk oyunları gösterisiyle başladı. Kemençeler eşliğinde horon oynayan öğrenciler, sonrasında ise Türk bayrağı eşliğinde yürüyüşe başladı. Protokol, Ordulu vatandaşlar ve STK temsilcilerinin de yer aldığı yürüyüşe bazı vatandaşlar bisikletler ile katılım sağlarken yürüyüş liman mevkiine kadar devam etti.

Program hakkında açıklamalarda bulunan Vali Yardımcısı Levent Yetgin etkinliğin, 10 Mayıs Dünya Sağlık için Hareket Et Günü kapsamında yapıldığını söyledi. Yürüyüş, bisiklet ve çeşitli aktiviteler ile 'harekete geç' kampanyasında farkındalık oluşturmak adına programın yapıldığını ifade eden Yetgin, "Ordulu hemşerilerimiz ile sivil toplum kuruluşlarımız, öğrencilerimiz ve kamu kurum ve kuruluşlarımızın temsilcileri ile bir aradayız. Amacımız son yıllarda metabolik hastalıklar, fiziksel aktivite yetersizliğinden kaynaklı kronik rahatsızlıkların önlenmesi ve önüne geçilmesi adına bugün buradayız. Umuyorum bu etkinlik ile beraber üst düzeyde Ordulu hemşerilerimiz ile birlikte hareketlilik adına bir farkındalık oluşturmuş oluruz" dedi.

"Bazı kanser türleri ve kronik hastalıklar hareket ile önlenebilir"

Ordu İl Sağlık Müdürü Mustafa Kasapoğlu da fiziksel aktivite ve sağlıklı beslenme ile ilgili kentte farkındalık oluşturmak adına etkinliği düzenlediklerini ifade ederek, etkinliğin temelinde kronik hastalıklarla mücadele ve sağlıklı yaşam olduğunu kaydetti. Kasapoğlu, "Kronik hastalıklar bugün önlenebilir hastalıklar sınıfındadır. Bazı kanser tipleri fiziksel aktivite ve sağlıklı beslenme ile önlenebilir bir hastalıktır. Hipertansiyon, akciğer rahatsızlıkları da fiziksel aktivite ve sağlıklı beslenmek ile önlenebilir. Bugün hastalıkların ve ölümlerin temelinde kronik hastalıklar ve ona bağlı ölümler yer alıyor. Bizler birey olarak sağlıklı beslenme ve hareketli yaşam ile kronik hastalıkların önüne geçmiş olabiliyoruz" diye konuştu.

Düzenlenen etkinliğe, Vali Yardımcısı Levent Yetgin, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Adem Atik, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Numan Öksüz, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Fatih Aydın, sağlıkçılar ile öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Ordu'da sağlıklı yaşam yürüyüşü
Ordu'da sağlıklı yaşam yürüyüşü
Ordu'da sağlıklı yaşam yürüyüşü
Ordu'da sağlıklı yaşam yürüyüşü

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Kaynak: İHA

Sağlıklı Beslenme, Sağlık Bakanlığı, Türkiye, Ordu, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Ordu'da sağlıklı yaşam yürüyüşü - Son Dakika


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