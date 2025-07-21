Organ Bağışı Artık Daha Kolay

SAĞLIK alanında düzenlemeler içeren 'Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin TBMM'de kabul edilerek yasalaşmasıyla birlikte organ bağışı yapmak daha kolay olacak.

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; yasayla organ bağışından ilaç tedarik zincirine, tıbbi cihazlardan aldatıcı reklamlara, özel sağlık kuruluşlarından hekimlerin özlük haklarına kadar önemli değişikliklere imza atıldı. Düzenlemeyle organ bağışı yapmak daha kolay olacak. Buna göre; vatandaşlar, e-Devlet üzerinden kolayca organ bağışçısı olabilecek ve dijital ortamda işlemlerini hızlıca gerçekleştirebilecek. Bağışçılar, organ bağışı yaptıklarını hangi yakınları ile paylaşmak istediklerine de kendileri karar verecek. Vatandaş, hayattayken organ bağışına karar vermişse öldükten sonra da bu iradesi geçerli sayılacak. Bu sayede; bağışçının iradesi korunacak, organ bekleyen vatandaşların umudu artacak. Organı nakledilen bağışçının birinci derece yakınlarına, organ nakline ihtiyaç duymaları halinde, öncelik hakkı tanınacak. Düzenlemenin böbrek nakli bekleyen 25 bin, karaciğer nakli bekleyen 2 bin 500 ve kalp nakli bekleyen 1500'den fazla hastaya umut olması bekleniyor.

STANDARTLARA UYGUN ÜRÜNLER YER ALACAK

Yeni düzenleme ile tıbbi işlem ve uygulamalar için hasta ve yakınlarının onayı, elektronik ortamda da alınabilecek. Bu sayede daha pratik bir onay süreci işletilirken özellikle acil vakalarda ve uzaktan sağlık hizmet sunumunda hastalara ve sağlık personeline kolaylık sağlanacak. Yeni düzenleme ile her ilaç, üretim veya ithalat aşamasından hasta tedavisinde kullanımına kadar Takip Sistemi ile izlenebilecek. İlaç tedarik zinciri sürecinde Sağlık Bakanlığı'nın kontrolü güçlendirilecek. Aynı Takip Sistemi ile (üretici/ithalatçı, ecza deposu, eczane, hastane, geri ödeme kurumu) ruhsatlı ilaçların stok kontrolleri ile üretim ve dağıtım planlaması takip edilecek. İlaca erişimde kesintiye mahal verilmeyecek. Düzenlemelere aykırı hareket edenlere yeni yaptırımlar uygulanacak. Tıbbi cihazlara dair yapılan düzenleme ile piyasada yalnızca standartlara uygun ürünler yer alacak, aksi yönde faaliyet yürütenlere uygulanan idari para cezaları ağırlaştırılacak. Özel sağlık kuruluşlarının tanıtım ve bilgilendirme faaliyetleriyle ilgili daha titiz bir izleme süreci devreye alınıyor. Hasta vatandaşın iyileşme umudunu yanıltıcı-aldatıcı tanıtım ve reklam yoluyla suiistimal etmek ve bu sayede ticari kazanç elde etmek isteyenlere geçit verilmeyecek.

TIBBİ KENEVİR PAZAR BÜYÜKLÜĞÜ 2027'DE 55 MİLYAR DOLAR

Tıbbi kenevir üretimi ve kullanımına yönelik yeni düzenleme de yasalaştı. Toplum sağlığını korumayı, yasa dışı kullanımı önlemeyi ve dışa bağımlılığı azaltmayı amaçlayan düzenleme; üretimden satışa kadar tüm süreci denetim altına alırken tıbbi kenevirin sağlık alanında kullanılmasını ve ekonomiye katma değer sağlamasını hedefliyor. Yeni düzenleme kapsamında; kenevirden elde edilen ilaç, özel tıbbi amaçlı gıdalar ve kişisel bakım ürünlerinin üretimi ve satışı sıkı kurallara bağlı olacak. Tıbbi kenevirden elde edilen ürünlerin ruhsatlandırma ve takip işlemleri yalnızca Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülecek. Bu ürünler sadece eczanelerde reçete karşılığı sunulabilecek. Sürdürülebilir ve kontrollü üretim modeli ile 'sağlıkta yerli üretim' ve 'küresel açılım' eş zamanlı olarak desteklenecek. Tıbbi kenevir ürünleriyle ekonomiye katma değer sağlanacak. Tıbbi kenevir ürün pazarı büyüklüğünün 2027 yılında 55 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Türkiye ise sahip olduğu iklim avantajı, güçlü tarım altyapısı ve coğrafi konumuyla hızla büyüyen bu pazarda önemli bir tedarik merkezi olma yolunda ilerliyor. Düzenleme sayesinde ithalata bağımlılık azaltılacak, ihracat odaklı üretim teşvik edilecek ve ülke ekonomisine büyük katkı sağlanacak.

İSTİHDAMIN ÖNÜ AÇILACAK

Yeni düzenleme ile özel hastane kadrosunda çalışan hekimlerin iki sağlık kuruluşunda hizmet sunabilmesi mümkün olacak. Özel hastanede çalışan hekimlerin kazançları, kıdem tazminatları ile emeklilik kazanımlarına yansıyacak. 'Nükleer Tıp Teknikerliği' ve 'Diş Protez Teknisyenliği' sağlık meslekleri arasında yer alacak ve istihdam sağlanacak. Daha önce kadro ataması bulunmayan 'Ebe Yardımcılığı' ve 'Hemşire Yardımcılığı' unvanları, 'Sağlık Bakım Teknisyeni' adı altında birleştirilecek ve bu alanda da istihdamın önü açılmış olacak. Yeni düzenleme ile optisyenlerin meslek örgütü Türk Optisyen-Gözlükçüler Birliği'nin faaliyetlerini yürütebilmelerine olanak sağlanacak.