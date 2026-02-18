Organ Bağışı İçin Farkındalık Yaratıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Organ Bağışı İçin Farkındalık Yaratıyor

18.02.2026 12:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ahu Kahraman Yıldırım, organ bağışı farkındalığı için dernek kurup hasta çocuklara destek veriyor.

Oğlu henüz 15 aylıkken kalp nakli olan Ahu Kahraman Yıldırım, kurduğu dernek ile organ bağışı konusunda farkındalığı artırmak için çalışmalar yapıyor, hasta ve yakınlarına moral veriyor.

İstanbul'da 16 Ağustos 2016'da dünyaya gelen Kartal Yıldırım'a, doğumundan 19 gün sonra kalp yetmezliği teşhisi konuldu.

Doktorlar, bebeğin hayata tutunması için nakil kararı verdi. Yıldırım çifti, o yıllarda Türkiye'de bebeklerde kalp bağışının azlığı nedeniyle oğullarını Almanya'daki bir hastaneye götürdü. Burada sağlık durumu daha da kötüye giden Kartal bebek için Türkiye'de yardım kampanyası yürütüldü. Nakil ameliyatı olması için gerekli maddi desteğin sağlanmasıyla Kartal Yıldırım 2017 yılı Kasım ayında kalp nakli oldu.

Aile, yaşamlarını Almanya'da sürdürmeye karar verdi. Almanya'da okul öncesi piyano öğretmenliği ve disk jokeylik (DJ) yapan anne oğlunun hastanede geçirdiği zor günleri unutmadı. Nakil bekleyenlerin ve ailelerinin yaşadığı süreçleri iyi bilen anne, Türkiye'de organ bağışını artırmak ve nakil bekleyen çocukların ailelerine destek olmak amacıyla 2024 yılında Canıma Can Kat Derneğini kurdu.

İstanbul merkezli dernek farklı illerde organ bağışının önemini anlatan programlar düzenliyor. Hastanelerin organ nakil birimiyle iletişim halinde olan dernek başkanı Yıldırım, nakil bekleyen hasta ve aileleri için etkinlikler gerçekleştiriyor.

Ege'deki çocuklara ziyaret

Anne Yıldırım ve 10 yaşındaki oğlu Kartal Yıldırım, Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesi'nde kalp nakli olmayı bekleyen çocukları ve ailelerini ziyaret etti, onlara moral verdi.

Anne Ahu Kahraman Yıldırım, AA muhabirine, organ nakli bekledikleri sıkıntılı günleri, üzerinden yıllar geçmesine rağmen unutmadığını söyledi.

Kartal'ın nakil beklerken beyin kanaması geçirdiğini, bu nedenle konuşma güçlüğü yaşadığını anlatan anne Yıldırım, eğitiminin Almanya'daki bir engelli merkezinde sürdüğünü ifade etti.

Yıldırım, yaşamını oğlu Kartal ve nakil bekleyenlere adadığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Nakil bekleyen çocukları ziyaret etmek artık benim annelik görevim. Derneği organ bağışı konusunda bilinç oluşturmak ve ailelere destek olmak için kurdum. Çocukların özledikleri yemekleri yapıp getiriyor, annelerin kuaför ihtiyaçlarını karşılıyor ve hasta çocukların isteklerini yerine getirmeye çalışıyoruz. Bugün benden hiç kimse hediye istemedi. Bir tane damar görüntüleyici bir alet görmüşler internette. Çünkü kalp hastası çocukların damar yollarını bulmak çok zor. Kartal'ın da bir kere damarlarını 19 kere delmişlerdi. Biz de dernek olarak bugün bu cihazı Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesine hediye ettik."

Ziyaretlerde duygularını ifade etmekte zorlandığını belirten Yıldırım, "Çocuklara 'Neye ihtiyacınız var?' diye soruyorum. 'Kalbe ihtiyacımız var' dediklerinde çok mahcup oluyorum. Geçen ziyaretimde Neslihan ile video çekmiştik, bana 'Sadece kalbe ihtiyacım var' demişti. Daha sonra annesiyle mezarını ziyaret ettik. Arkadaşları onun vefat ettiğini bilmiyor, tatilde biliyorlar. Bir daha geldiğimde herkesin odası dolu olsun, kalp bulunsun, evlerine gitsinler. Ama en azından odalarında ziyaret etmeye de razıyım. Bir odada eksik göreceğim diye çok korkuyorum." ifadelerini kullandı.

"Organ nakli hayat kurtarır"

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zülal Ülger Tutar da hastanede acil koduyla kalp nakli bekleyen 10 çocuk bulunduğunu söyledi.

Kartal ve annesinin ziyaretinin çok anlamlı olduğunu belirten Tutar, "Donör bekleme süresi uzadıkça komplikasyon görülme, çocukları kaybetme riskimiz artıyor maalesef. Organ nakli hayat kurtarır, toprak olacak bir organ bir cana hayat verebilir, bir çocuğun tüm ömrünü kurtarabilir." dedi.

Yaklaşık bir yıldır hastane odasının evleri olduğunu söyleyen 16 yaşındaki Yusuf Harman ise Kartal'ın ziyaretinin kendisine güç verdiğini belirterek, "İnşallah ileride bana ve arkadaşlarıma da kalp çıkar. En büyük hayalim denize girmek. Yapay kalp destek cihazı nedeniyle giremiyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA

Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Organ Bağışı İçin Farkındalık Yaratıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Resmen başlarına taş yağdı Resmen başlarına taş yağdı
Aziz İhsan Aktaş’ın kardeşi ve oğlu savunma yaptı Aziz İhsan Aktaş'ın kardeşi ve oğlu savunma yaptı
İkisi de aynı kadın Amansız illet bu hale getirdi İkisi de aynı kadın! Amansız illet bu hale getirdi
Elazığ’da Silahlı Saldırı Elazığ'da Silahlı Saldırı
Kaçırılıp başlık parası teklif edilen 14 yaşındaki Melisa’dan haber var Kaçırılıp başlık parası teklif edilen 14 yaşındaki Melisa'dan haber var
Yer: Adana Vatandaşlar öpüşme sahnesine kayıtsız kalamadı: Günah günah Yer: Adana! Vatandaşlar öpüşme sahnesine kayıtsız kalamadı: Günah günah
Sadettin Saran’ın antrenman videosunu gören herkes aynı yorumu yapıyor Sadettin Saran'ın antrenman videosunu gören herkes aynı yorumu yapıyor

11:51
Bir hevesle televizyonu açan baba-oğul hayatının şokunu yaşadı
Bir hevesle televizyonu açan baba-oğul hayatının şokunu yaşadı
11:29
Terörsüz Türkiye raporunda af var mı Merak edilen soru yanıt buldu
Terörsüz Türkiye raporunda af var mı? Merak edilen soru yanıt buldu
11:25
Sacha Boey’in golden sonra kime hareket çektiği ortaya çıktı
Sacha Boey'in golden sonra kime hareket çektiği ortaya çıktı
11:13
Terörsüz Türkiye sürecinde tarihi gün 7 bölümden oluşan rapor tamamlandı
Terörsüz Türkiye sürecinde tarihi gün! 7 bölümden oluşan rapor tamamlandı
10:58
Dervişoğlu’nu küplere bindiren soru Gazeteciye verdiği tepki hayli skandal
Dervişoğlu'nu küplere bindiren soru! Gazeteciye verdiği tepki hayli skandal
10:54
Köyde facia Anne, baba ve 8 aylık bebek evde ölü bulundu
Köyde facia! Anne, baba ve 8 aylık bebek evde ölü bulundu
10:44
Bahçeli’nin ’’Ayağımızın altında paspastır’’ diyeceği bir anket daha: MHP ilk kez bu oranı gördü
Bahçeli'nin ''Ayağımızın altında paspastır'' diyeceği bir anket daha: MHP ilk kez bu oranı gördü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2026 12:21:31. #.0.5#
SON DAKİKA: Organ Bağışı İçin Farkındalık Yaratıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.