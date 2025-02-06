Organ Bağışı ile Hayat Kurtarma Umudu - Son Dakika
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Sağlık

Organ Bağışı ile Hayat Kurtarma Umudu

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Motosiklet kazasında hayatını kaybeden Cihat Emre Çelik'in organları başka hastalara bağışlandı.

06.02.2025 13:00
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Motosiklet kazasında hayatını kaybeden gencin organları başka canlara umut oldu

Trabzonlu Cihat Emre Çelik'in böbrekleri İstanbul ve Sivas'a, karaciğeri ve korneaları Samsun'a gönderilecek

TRABZON - Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde 8 gün önce geçirdiği motosiklet kazası sonrasında ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen gencin organları ailesi tarafından bağışlandı.

Beşikdüzü ilçesinde motosikletle trafik kazası yapan 27 yaşındaki Cihat Emre Çelik, ambulansla Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne kaldırıldı. Cihat Emre Çelik'in yapılan tüm müdahalelere rağmen dün beyin ölümü gerçekleşirken, Çelik Ailesi ise örnek bir karar alarak evlatlarının organlarının bağışlanmasına karar verdi. Bugün KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde gerçekleştirilecek operasyonla birlikte Çelik'in böbrekleri, korneaları ve karaciğeri nakil yapılacak hastalar için alındı.

Yapılan organ nakli operasyonu ile ilgili bilgi veren Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi Organ Nakli Koordinatörü Ebru Yılmaz, "Hasta bize 30 Ocak günü Vakfıkebir Devlet Hastanesinden sevkli olarak geldi. İvedilikle yoğun bakıma alınarak kaza ile ilgili cerrahi operasyonu sonrasındaki süreçte beyin ölümü gerçekleşti. Hasta yakınlarına beyin ölümü konusunda bilgilendirdik. Daha sonra aile ile organ nakli konusunda görüştük ve onlar bu acılı günlerinde organ bağışını kabul ettiler. Büyük bir gönüllük gösterdiler. Babası, vefat eden oğlunun çok merhametli birisi olduğunu onun mutlaka bunu isteyeceğini düşünerek bu kararı alabildi. Kendisinin de acısını hafiflettiğini dile getirdi. Gönüllülerdi, bizim için de çok özel bir vaka oldu" dedi.

Ailenin evlatlarının bütün organlarını bağışladığını kaydeden Yılmaz "Sağlık Bakanlığının değerlendirmesi ve verilere göre karaciğeri ve iki böbreğinin alınabileceğini kornealarının başka insanlara faydalı olabileceğine karar verdiler. Ameliyatta Samsun 19 Mayıs Üniversitesinin karaciğer nakli ekibi hem kendi ihtiyaçları olan Karaciğeri hem de diğer organları çıkartacaklar ve gerekli olan illere göndereceğiz. Samsun 19 Mayıs Üniversitesinde karaciğer bekleyen bir hastaya karaciğeri gidecek. Sol böbreği Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde bir hastaya gidecek. Sağ böbreği de İstanbul'da İstinye Üniversitesindeki bir hastaya gidecek. Korneaları da Samsun'daki doku bankasına teslim edilecek" diye konuştu.

Ebru Yılmaz, uzun süredir organ nakli koordinatörlüğü yaptığını hatırlatarak "Bu süreçte insanların organ bağışında karar vermekteki en büyük zorlukları ölen kişinin vasiyetini bilmemeleri. Bunda da öyle oldu. Bu sebepten ötürü bir gün bekledik. Sesimizi duyan herkese organ bağışı nakli konusunda düşünmelerini ve yaşarken bu kararı vermelerini rica ediyorum" şeklinde konuştu.

KTÜ Farabi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Celal Tekinbaş ise "Hastamız rahmeti rahmana kavuştu, bizi üzdü. Hastamızın organlarının başka hastalara can olacak, sağlık olacak, şifa olacak olması hem onun ebedi ahiretteki sevaplarının artması hem de bizlerin böyle bir olaya vesile olmamız konusu ise bizleri mutlu etti. Vatandaşlarımızdan isteğimiz organ nakli konusunda daha hassasiyet göstermeleri. Kaybedilen hastaların organlarının başka hastalara şifa olmasını sağlamaları. Bu konuda çalışmalarımız inşallah çok yakın zamanda tekrar başlayacak. Transplantasyon ünitemizin açılmasıyla beraber tekrar hastanemizde transplantasyona başlayacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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