Organları, 2 ildeki 6 hastaya umut oldu - Son Dakika

GİRESUN'da, tedaviye alındığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen Hasan Haliloğlu'nun (39) bağışlanan organları, 2 ilde 6 hastaya nakledilecek.

İlçede 1 hafta önce baygınlık geçiren Hasan Haliloğlu, kaldırıldığı Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Beyin kanaması nedeniyle tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen Haliloğlu'nun organları, ailesi tarafından bağışlandı. Uzman ekip tarafından operasyonla alınan Haliloğlu'nun kalbi, 2 böbreği ve korneaları, Sağlık Bakanlığı'na ait uçak ve UMKE ekiplerince hastalara nakledilmek üzere Erzurum ve Samsun'a gönderildi. Hasan Haliloğlu'nun bağışlanan organlarının 6 hastaya nakledileceği belirtildi.