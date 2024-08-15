Organlarıyla 3 kişiye hayat verdi - Son Dakika
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Sağlık

Organlarıyla 3 kişiye hayat verdi

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Giresun'da yüksekten düşme sonucu beyin ölümü gerçekleşen İbrahim Başoğlu'nun organları, 3 hastaya umut oldu. Başoğlu'nun karaciğeri ve böbrekleri, organ nakli bekleyen hastalara nakledildi.

15.08.2024 15:13
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Organlarıyla 3 kişiye hayat verdi

GİRESUN - Giresun'da yüksekten düşme sonrası tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen 66 yaşındaki İbrahim Başoğlu'nun alınan karaciğer ve böbrekleri organ nakli bekleyen 3 hastaya umut oldu.

Geçen hafta sonu yüksekten düşme sonucu başından yaralanan İbrahim Başoğlu'nun dün sabah saatlerinde tedavi gördüğü Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde beyin ölümü gerçekleşti. Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki organ bağış ekibi ailesiyle görüşerek Başoğlu'nun organlarının bağışlanması konusunda onay aldı. Başoğlu'nun organlarını almak için akşam saatlerinde Erzurum Atatürk Üniversitesi Organ Nakli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi'nden bir ekip Giresun'a geldi. Ameliyata alınan İbrahim Başoğlu'nun 2 böbreği ve karaciğeri organ nakli bekleyen 3 hastaya umut olmak için yola çıktı.

Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Fazıl Kulaklı, organ bağışı yapan aileye başsağlığı dileyerek İbrahim Başoğlu'nun organlarının 3 hastaya umut olacağını söyledi.

Başhekim Kulaklı "Ailemiz çok duyarlıydı, ailemizin duyarlılığı organ nakli bekleyen 3 kişiye umut oldu. Organ bağışları, organ nakli bekleyen hastalara şifa vermektedir. Ülkemizde kadın, erkek, çocuk, genç binlerce kişinin organ nakli beklediğini bilerek hareket etmekte fayda var. Organ bağışı konusunda Giresun çok kötü durumda olmamakla birlikte daha iyi durumda olabilir. Son zamanlarda organ bağışı sayımızın arttığını söyleyebiliriz. Tabi burada beyin ölümü tanısını koymak da çok önemli. Bu konuda hastanemizde gerekli çalışmalarını yapmaktadır" dedi.

Kaynak: İHA

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