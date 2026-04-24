Ortaca\'da 4 bin 250 metre içme suyu hattı yenilendi

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın, kullanım ömrünü tamamlayan içme suyu hatlarının yenilenmesi yönündeki talimatları doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ), Ortaca ilçesinde yatırımlarına devam ediyor. Bu kapsamda Sarıgerme Mahallesi'nde Büyükşehir Belediyesinin üstyapı çalışmalarıyla koordineli olarak, sıcak asfalt çalışmaları öncesinde Bin 300 metre içme suyu hattı yenilenirken; Güzelyurt ve Fevziye mahalleleri arasında yer alan toplam 4 bin 250 metrelik içme suyu hattının yenileme işlemleri de tamamlandı.

Sıcak asfalt çalışması öncesi içme suyu hattı yenilendi

Büyükşehir Belediyesi'nin sıcak asfalt çalışmalarıyla koordineli olarak yürütülen içme suyu hattı yenileme çalışmaları kapsamında, Ortaca'nın Sarıgerme Mahallesi Karabel mevkiinde Bin 300 metrelik içme suyu hattı yenileme çalışması tamamlandı. Kullanım ömrünü tamamlayan eski hatların sık sık arızalanması hem iş gücü kaybına yol açıyor hem de vatandaşların mağduriyet yaşamasına neden oluyordu. Bu kapsamda, gelecekteki nüfus öngörüleri de dikkate alınarak uzun ömürlü ve dayanıklı modern hatlar yenilenerek devreye alındı. Böylece sürdürülebilir bir altyapı sistemi oluşturularak mevcut sorunların önüne geçildi.

Eski hatlar yol güzergahına alındı

Güzelyurt ve Fevziye mahallelerini kapsayan bölgede, içme suyu hatlarının vatandaşların arazilerinden geçmesi nedeniyle arızalara müdahalede yaşanan zorlukları ortadan kaldırmak amacıyla Büyükşehir Belediyesi'nin sıcak asfalt çalışmalarıyla koordineli olarak yürütülen 4 bin 250 metrelik hat yenileme çalışması tamamlandı. Mevcut içme suyu hatlarının kullanım ömrünü tamamlaması nedeniyle sık arızalar yaşanıyor, ayrıca hatların vatandaşların tarım arazilerinden geçmesi arızalara müdahaleyi zorlaştırarak kesinti sürelerini uzatıyordu. Çalışmalar kapsamında içme suyu hatları yol güzergahına alınarak modern hatlarla yeniden inşa edildi. Böylece iş makinelerinin alana erişiminde yaşanan zorluklardan kaynaklanan zaman ve iş gücü kayıpları ortadan kaldırıldı. Yenilenen hatlar sayesinde bölgede yaşanan basınç sorunları ve eski hatlardan kaynaklı arızalar giderilerek daha sürdürülebilir bir içme suyu altyapısı oluşturuldu.

Muğla genelinde yürütülen içme suyu altyapı çalışmaları ve Ortaca ilçesinde tamamlanan yatırımlara ilişkin değerlendirmelerde bulunan MUSKİ Genel Müdürü Yılmaz Şengül, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın, Muğla genelinde eskimiş ve sık arıza yapan hatların yenilenmesine yönelik talimatları doğrultusunda 13 ilçede projeleri hayata geçirmeye devam etiklerini, vatandaşlara kesintisiz içme suyu ulaştırmak amacıyla altyapıyı güçlendirdiklerini açıkladı. Şengül, Ortaca ilçesine bağlı Sarıgerme, Fevziye ve Güzelyurt mahallelerinde toplam 5 bin 500 metrelik içme suyu hattını yenilediklerini belirterek tamamlanan çalışmalarla birlikte bölgede yaşanan basınç sorunlarını ve eski hatlardan kaynaklanan arızaları ortadan kaldırdıklarını söyledi. - MUĞLA