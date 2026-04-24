Ortaca\'da 4 bin 250 metre içme suyu hattı yenilendi

24.04.2026 15:23  Güncelleme: 15:27
MUSKİ Genel Müdürlüğü, Ortaca ilçesinde Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin sıcak asfalt çalışmalarıyla koordineli şekilde içme suyu hatlarını yenileme çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın, kullanım ömrünü tamamlayan içme suyu hatlarının yenilenmesi yönündeki talimatları doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ), Ortaca ilçesinde yatırımlarına devam ediyor. Bu kapsamda Sarıgerme Mahallesi'nde Büyükşehir Belediyesinin üstyapı çalışmalarıyla koordineli olarak, sıcak asfalt çalışmaları öncesinde Bin 300 metre içme suyu hattı yenilenirken; Güzelyurt ve Fevziye mahalleleri arasında yer alan toplam 4 bin 250 metrelik içme suyu hattının yenileme işlemleri de tamamlandı.

Sıcak asfalt çalışması öncesi içme suyu hattı yenilendi

Büyükşehir Belediyesi'nin sıcak asfalt çalışmalarıyla koordineli olarak yürütülen içme suyu hattı yenileme çalışmaları kapsamında, Ortaca'nın Sarıgerme Mahallesi Karabel mevkiinde Bin 300 metrelik içme suyu hattı yenileme çalışması tamamlandı. Kullanım ömrünü tamamlayan eski hatların sık sık arızalanması hem iş gücü kaybına yol açıyor hem de vatandaşların mağduriyet yaşamasına neden oluyordu. Bu kapsamda, gelecekteki nüfus öngörüleri de dikkate alınarak uzun ömürlü ve dayanıklı modern hatlar yenilenerek devreye alındı. Böylece sürdürülebilir bir altyapı sistemi oluşturularak mevcut sorunların önüne geçildi.

Eski hatlar yol güzergahına alındı

Güzelyurt ve Fevziye mahallelerini kapsayan bölgede, içme suyu hatlarının vatandaşların arazilerinden geçmesi nedeniyle arızalara müdahalede yaşanan zorlukları ortadan kaldırmak amacıyla Büyükşehir Belediyesi'nin sıcak asfalt çalışmalarıyla koordineli olarak yürütülen 4 bin 250 metrelik hat yenileme çalışması tamamlandı. Mevcut içme suyu hatlarının kullanım ömrünü tamamlaması nedeniyle sık arızalar yaşanıyor, ayrıca hatların vatandaşların tarım arazilerinden geçmesi arızalara müdahaleyi zorlaştırarak kesinti sürelerini uzatıyordu. Çalışmalar kapsamında içme suyu hatları yol güzergahına alınarak modern hatlarla yeniden inşa edildi. Böylece iş makinelerinin alana erişiminde yaşanan zorluklardan kaynaklanan zaman ve iş gücü kayıpları ortadan kaldırıldı. Yenilenen hatlar sayesinde bölgede yaşanan basınç sorunları ve eski hatlardan kaynaklı arızalar giderilerek daha sürdürülebilir bir içme suyu altyapısı oluşturuldu.

Muğla genelinde yürütülen içme suyu altyapı çalışmaları ve Ortaca ilçesinde tamamlanan yatırımlara ilişkin değerlendirmelerde bulunan MUSKİ Genel Müdürü Yılmaz Şengül, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın, Muğla genelinde eskimiş ve sık arıza yapan hatların yenilenmesine yönelik talimatları doğrultusunda 13 ilçede projeleri hayata geçirmeye devam etiklerini, vatandaşlara kesintisiz içme suyu ulaştırmak amacıyla altyapıyı güçlendirdiklerini açıkladı. Şengül, Ortaca ilçesine bağlı Sarıgerme, Fevziye ve Güzelyurt mahallelerinde toplam 5 bin 500 metrelik içme suyu hattını yenilediklerini belirterek tamamlanan çalışmalarla birlikte bölgede yaşanan basınç sorunlarını ve eski hatlardan kaynaklanan arızaları ortadan kaldırdıklarını söyledi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan, “Özgür Özel ile görüşür müsünüz“ sorusuna net yanıt Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, "Özgür Özel ile görüşür müsünüz?" sorusuna net yanıt
Dusan Tadic, Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin kazananını tahmin etti Dusan Tadic, Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin kazananını tahmin etti
Erdoğan’dan resepsiyona damga vuran soru: “Masa sağlam mı” Erdoğan’dan resepsiyona damga vuran soru: “Masa sağlam mı?”
Bahçeli ile sohbet eden Erdoğan’dan “yağmur“ sorusuna dikkat çeken yanıt Bahçeli ile sohbet eden Erdoğan'dan "yağmur" sorusuna dikkat çeken yanıt
Rekortmen milli güreşçi Rıza Kayaalp’e başkentte coşkulu karşılama Rekortmen milli güreşçi Rıza Kayaalp'e başkentte coşkulu karşılama
Trabzonspor, Ahmet Minguzzi ve Eren Bülbül’ü unutmadı Trabzonspor, Ahmet Minguzzi ve Eren Bülbül'ü unutmadı

16:24
Michael Eneramo genç yaşında hayatını kaybetti
Michael Eneramo genç yaşında hayatını kaybetti
16:03
ABD’nin davetine Rusya’dan yanıt: Putin, Miami’ye gidebilir
ABD'nin davetine Rusya'dan yanıt: Putin, Miami'ye gidebilir
15:49
Aleyna Kalaycıoğlu ve Alaattin Kadayıfçıoğlu hakkında müebbet hapis istendi
Aleyna Kalaycıoğlu ve Alaattin Kadayıfçıoğlu hakkında müebbet hapis istendi
15:37
Görüntü Türkiye’den İki ailenin barış buluşmasında kıyamet koptu
Görüntü Türkiye'den! İki ailenin barış buluşmasında kıyamet koptu
15:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2027’de Formula 1’e dönüyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2027'de Formula 1'e dönüyoruz
14:36
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, müzakere görüşmeleri için İslamabad’a gidiyor
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, müzakere görüşmeleri için İslamabad'a gidiyor
