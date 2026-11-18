Ortaca Ekşiliyurt ve Gölbaşı Mahallelerinde Ortaca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından kuduz aşılama çalışmaları gerçekleştirildi.

İlçe Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Birimi tarafından, 2026 Yılı Kuduz Aşılama Kampanyası kapsamında Ekşiliyurt ve Gölbaşı mahallelerinde bulunan kedi ve köpeklere yönelik kuduz aşılama çalışmaları gerçekleştirildi. Yürütülen çalışmalar kapsamında, kuduz hastalığının önlenmesi, hayvan sağlığının korunması ve hastalığın hayvanlardan insanlara bulaşma riskinin azaltılması amacıyla kedi ve köpeklere kuduz aşısı uygulandı.

Hayvan ve toplum sağlığı açısından büyük önem taşıyan kuduz hastalığıyla mücadelede düzenli aşılama, en etkili koruyucu tedbirlerden biri olduğu açıklandı. Bu doğrultuda hayvan sahiplerinin aşılama programına gerekli hassasiyeti göstermeleri ve hayvanlarının kuduz aşılarını zamanında yaptırmaları istendi.