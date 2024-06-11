Osmaneli Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesi'ne yeni başhekim atandı - Son Dakika
Üye Girişi
Sağlık

Osmaneli Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesi'ne yeni başhekim atandı

Osmaneli Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesi\'ne yeni başhekim atandı

Osmaneli'deki hastanede acil hekimi olarak görev yapan Dr. Orhan Orkun Kızılöz, Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesi Başhekimliği görevine getirildi. Kızılöz, halka en iyi hizmeti sunmayı ve insan haklarına saygılı bir şekilde çalışmayı hedeflediklerini belirtti.

11.06.2024 14:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesi Başhekimliği görevine getirilen Dr. Orhan Orkun Kızılöz görevine başladı.

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Kamil Özdemir'in Bozüyük Devlet Hastanesine atanmasından dolayı boşalan başhekimliğe, Osmaneli'deki hastanede acil hekimi olarak görev yapan Kızılöz getirildi.

Görevine başlayan Dr. Kızılöz, yaptığı açıklamada, yaklaşık 2,5 yıldır bu hastanede hizmet verdiğini bildirdi.

İlçe halkına en iyi hizmeti sunmaya çalışacaklarını belirten Kızılöz, "Hastalarımıza sağlık hizmeti sunarken de insan haklarına saygılı, hasta ve çalışan memnuniyetini en yüksek düzeyde tutma gayreti içinde olacağız. Daha önce başhekim olarak görev yapan arkadaşımız, meslektaşımız Uzman Dr. Kamil Özdemir'e vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder, yeni görevinde başarılar dilerim." ifadesini kullandı.

???????

Kaynak: AA

Mustafa Selahattin Çetintaş, Devlet Hastanesi, Kamil Özdemir, Osmaneli, Bilecik, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Osmaneli Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesi'ne yeni başhekim atandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:18 Dervişoğlu’ndan Akşener’in paylaşımına yorum: İYİ Parti’ye düşmanlık bize sadece güç verir Dervişoğlu'ndan Akşener'in paylaşımına yorum: İYİ Parti'ye düşmanlık bize sadece güç verir
23:08 Genelevde kimlik soran güvenlik görevlisini vurdu Genelevde kimlik soran güvenlik görevlisini vurdu
22:54 1 ay önce ailesini katledip intihar eden polisle ilgili bomba Olcay Kılavuz ve Sinan Ateş iddiası 1 ay önce ailesini katledip intihar eden polisle ilgili bomba Olcay Kılavuz ve Sinan Ateş iddiası
21:43 Hamas, ABD Başkanı Biden’ın Gazze için ateşkes önerisine cevap verdi Hamas, ABD Başkanı Biden'ın Gazze için ateşkes önerisine cevap verdi
20:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 18 yıl sonraki ziyaretine CHP’den ilk açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 18 yıl sonraki ziyaretine CHP'den ilk açıklama
00:18 İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Özel’in birbirlerine verdiği hediyeler İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Özel'in birbirlerine verdiği hediyeler
23:31 Fenerbahçe’de ilk ayrılık Jose Mourinho, 1 saniye bile izlemeden o yıldızın biletini kesti Fenerbahçe'de ilk ayrılık! Jose Mourinho, 1 saniye bile izlemeden o yıldızın biletini kesti
21:57 Fenerbahçe’nin kapıyı gösterdiği İsmail Kartal’a Dursun Özbek sahip çıktı Fenerbahçe'nin kapıyı gösterdiği İsmail Kartal'a Dursun Özbek sahip çıktı
20:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş’ten açıklama var Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'ten açıklama var
20:46 Hakan Fidan’la görüşen Putin: Astana süreci devam etmeli Hakan Fidan'la görüşen Putin: Astana süreci devam etmeli
20:44 Dursun Özbek’ten Erden Timur’a sitem: Galatasaray’a küsmesi son derece yanlış Dursun Özbek'ten Erden Timur'a sitem: Galatasaray'a küsmesi son derece yanlış
20:39 İstanbul’a yeni tramvay hattı geliyor Proje İBB Meclisi’nden geçti İstanbul'a yeni tramvay hattı geliyor! Proje İBB Meclisi'nden geçti
20:17 Bakan Koca’dan sokak hayvanları açıklaması: Gönlüm ötenaziden taraf değil Bakan Koca'dan sokak hayvanları açıklaması: Gönlüm ötenaziden taraf değil
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2024 06:31:40. #1.11#
SON DAKİKA: Osmaneli Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesi'ne yeni başhekim atandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement