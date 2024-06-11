Osmaneli Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesi\'ne yeni başhekim atandı

Sağlık

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesi Başhekimliği görevine getirilen Dr. Orhan Orkun Kızılöz görevine başladı.

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Kamil Özdemir'in Bozüyük Devlet Hastanesine atanmasından dolayı boşalan başhekimliğe, Osmaneli'deki hastanede acil hekimi olarak görev yapan Kızılöz getirildi.

Görevine başlayan Dr. Kızılöz, yaptığı açıklamada, yaklaşık 2,5 yıldır bu hastanede hizmet verdiğini bildirdi.

İlçe halkına en iyi hizmeti sunmaya çalışacaklarını belirten Kızılöz, "Hastalarımıza sağlık hizmeti sunarken de insan haklarına saygılı, hasta ve çalışan memnuniyetini en yüksek düzeyde tutma gayreti içinde olacağız. Daha önce başhekim olarak görev yapan arkadaşımız, meslektaşımız Uzman Dr. Kamil Özdemir'e vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder, yeni görevinde başarılar dilerim." ifadesini kullandı.

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