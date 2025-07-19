AĞRI'da özel halk otobüsünde epilepsi nöbeti (sara nöbeti) geçiren yolcuyu, şoför güzergahını değiştirip en yakın hastaneye ulaştırdı. Tedaviye alınan yolcunun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Mehmet Aktay yönetimindeki 04 AA B 099 plakalı özel halk otobüsü Dörtyol Işıkları mevkiine geldiğinde yolculardan biri epilepsi nöbeti geçirdi. Durumu fark eden Aktay, yolcuyu, güzergahını değiştirerek, yaklaşık 7 kilometre uzaklıktaki Erzurum Bulvarı'ndaki özel bir hastaneye götürdü. Hastanede tedavi altına alınan yolcunun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Son Dakika › Sağlık › Otobüs Şoföründen Anlık Refleks: Epilepsi Nöbetine Müdahale - Son Dakika
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